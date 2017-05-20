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Кирилл Набабкин: с особой мотивацией будем настраиваться на следующий сезон
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что его команде по сил занять второе место в чемпионате.
– Есть уверенность, что ЦСКА по силам добиться поставленной цели и занять второе место?
– Конечно. После поражения от "Спартака" Виктор Михайлович Гончаренко сразу сказал, что теперь задача – выиграть четыре игры из четырех. Я, если честно, даже особо не следил, с кем и как играет все эти туры "Зенит", какой у него календарь. В первую очередь нужно побеждать самим.
– В целом есть ощущение, что сезон мог сложиться удачнее?
– Да, ведь когда идешь с отрывом на первом месте, у тебя все в порядке, но если приходится догонять, всегда задумываешься, что где-то потерял очки, не выиграл в тех матчах, в которых нужно было побеждать. Так что с особой мотивацией будем настраиваться на следующий сезон – но только после того, как выполним задачу на этот.
– В ряде весенних матчей ЦСКА особенно не хватало Алана Дзагоева, получившего неприятную травму в расположении национальной сборной.
– Дзага – очень ценный игрок, от его действий в центре поля у нас многое зависит. Надеюсь, он как можно скорее восстановится и поможет команде. Вообще, в этом сезоне у нас было немало кадровых потерь, но команда в любом случае должна продолжать играть и добиваться побед.
– "Зенит", заочный соперник ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов, по общему мнению, выступил не так хорошо, как мог бы. А ведь именно питерцев наряду с ЦСКА называли осенью главными претендентами на титул. Как думаете, почему сине-бело-голубых в последнее время лихорадит?
– Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть в команде, только так можно понимать, что происходит. Пусть лучше руководство клуба и тренеры думают, что пошло не так. Со стороны мне, конечно, удивительно, что "Зенит" играет не так ярко в этом сезоне, ведь в предыдущие годы питерцы смотрелись, на мой взгляд, гораздо лучше.
ПФК ЦСКА
– Есть уверенность, что ЦСКА по силам добиться поставленной цели и занять второе место?
– Конечно. После поражения от "Спартака" Виктор Михайлович Гончаренко сразу сказал, что теперь задача – выиграть четыре игры из четырех. Я, если честно, даже особо не следил, с кем и как играет все эти туры "Зенит", какой у него календарь. В первую очередь нужно побеждать самим.
– В целом есть ощущение, что сезон мог сложиться удачнее?
– Да, ведь когда идешь с отрывом на первом месте, у тебя все в порядке, но если приходится догонять, всегда задумываешься, что где-то потерял очки, не выиграл в тех матчах, в которых нужно было побеждать. Так что с особой мотивацией будем настраиваться на следующий сезон – но только после того, как выполним задачу на этот.
– В ряде весенних матчей ЦСКА особенно не хватало Алана Дзагоева, получившего неприятную травму в расположении национальной сборной.
– Дзага – очень ценный игрок, от его действий в центре поля у нас многое зависит. Надеюсь, он как можно скорее восстановится и поможет команде. Вообще, в этом сезоне у нас было немало кадровых потерь, но команда в любом случае должна продолжать играть и добиваться побед.
– "Зенит", заочный соперник ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов, по общему мнению, выступил не так хорошо, как мог бы. А ведь именно питерцев наряду с ЦСКА называли осенью главными претендентами на титул. Как думаете, почему сине-бело-голубых в последнее время лихорадит?
– Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть в команде, только так можно понимать, что происходит. Пусть лучше руководство клуба и тренеры думают, что пошло не так. Со стороны мне, конечно, удивительно, что "Зенит" играет не так ярко в этом сезоне, ведь в предыдущие годы питерцы смотрелись, на мой взгляд, гораздо лучше.
ПФК ЦСКА
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