Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Кирилл Набабкин: с особой мотивацией будем настраиваться на следующий сезон

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что его команде по сил занять второе место в чемпионате.

– Есть уверенность, что ЦСКА по силам добиться поставленной цели и занять второе место?

– Конечно. После поражения от "Спартака" Виктор Михайлович Гончаренко сразу сказал, что теперь задача – выиграть четыре игры из четырех. Я, если честно, даже особо не следил, с кем и как играет все эти туры "Зенит", какой у него календарь. В первую очередь нужно побеждать самим.

– В целом есть ощущение, что сезон мог сложиться удачнее?

– Да, ведь когда идешь с отрывом на первом месте, у тебя все в порядке, но если приходится догонять, всегда задумываешься, что где-то потерял очки, не выиграл в тех матчах, в которых нужно было побеждать. Так что с особой мотивацией будем настраиваться на следующий сезон – но только после того, как выполним задачу на этот.

– В ряде весенних матчей ЦСКА особенно не хватало Алана Дзагоева, получившего неприятную травму в расположении национальной сборной.

– Дзага – очень ценный игрок, от его действий в центре поля у нас многое зависит. Надеюсь, он как можно скорее восстановится и поможет команде. Вообще, в этом сезоне у нас было немало кадровых потерь, но команда в любом случае должна продолжать играть и добиваться побед.

– "Зенит", заочный соперник ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов, по общему мнению, выступил не так хорошо, как мог бы. А ведь именно питерцев наряду с ЦСКА называли осенью главными претендентами на титул. Как думаете, почему сине-бело-голубых в последнее время лихорадит?

– Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть в команде, только так можно понимать, что происходит. Пусть лучше руководство клуба и тренеры думают, что пошло не так. Со стороны мне, конечно, удивительно, что "Зенит" играет не так ярко в этом сезоне, ведь в предыдущие годы питерцы смотрелись, на мой взгляд, гораздо лучше.

ПФК ЦСКА
Теги: Набабкин ЦСКА
Сегодня, 21:55
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.