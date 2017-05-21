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Источник: "Челси" заинтересован в переходе Головина

"Челси" может пополниться полузащитником ЦСКА Александром Головиным. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, "синие" начали подготовку к переговорам по поводу перехода 20-летнего футболиста. Сообщается, что трансфер Головина может обойтись "Челси" в ?20 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата России Головин провел 29 матчей за ЦСКА, в которых забил три мяча и сделал две результативных передачи.

"Газета.ру"
Теги: Головин Челси ЦСКА Трансферы
Сегодня, 08:51
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15
(2)
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:29) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: сектант
ну дзагоев с натяжкой может...и то от хрустальный.

За Дзагу нынче и пятёрку никто не выложит.

Цитата: dimon_1973
Исходя из трансферов в Англии за последнее время, заплатить 20 за полуфабрикат там сейчас в порядке вещей. И больше платят. А тут может Абрамович хочет деньжат подкинуть по старой дружбе.

Да ты что? А у Головина есть 70% матчей за сборную за 2 года?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 09:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А я думаю, что вполне может быть...Исходя из трансферов в Англии за последнее время, заплатить 20 за полуфабрикат там сейчас в порядке вещей. И больше платят. А тут может Абрамович хочет деньжат подкинуть по старой дружбе.
А играть тут не очень то причем. Сядет на лавку и будет в кубке лиги пылить с пятой лигой ну и иногда на замены выходить в АПЛ.
Регистрация: 8.02.2011
№13 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 09:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
мячики подносить будет?
Регистрация: 18.07.2011
№12 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 09:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что за 20 только? Чего скромничать, давай за полтинник!
Если серьезно, игрок молодой и перспективный. Но ему еще расти и расти. В ЦСКА.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№11 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:19) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hank Moody
100% инфа

Не удивительно, заслужил)
Цитата: SPV
Тоже смешно

Насколько это все смешно - покажут Еврокубки, а пред этим - Кубок Конфедерации.
Цитата: К.А.
естественно,в это верилось бы больше тогда,хотя один хрен утяра .

Но Головин и вправду неплохо играет. Вполне себе хорош. Всегда активен и грамотно распоряжается с мячом, из того, что видел. Один из самых активных в ЦСКА.

Цитата: сектант
Не один наш футболер не стоит 20 лямов.

Это понятно, но Англия меньше не платит, иначе в них начнут закрадываться сомнения.
- А что это он такой дешевый? Он точно хороший игрок?
Кстати, а хоть один английский игрок стоит таких денег, которые за них требуют? Тоже нет.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№10 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hank Moody
Цитата: PanoV
А если бы слух был про Зобнина?)

100% инфа

Не один наш футболер не стоит 20 лямов...ну дзагоев с натяжкой может...и то от хрустальный.
Регистрация: 3.11.2016
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:13) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
А если бы слух был про Зобнина?)

естественно,в это верилось бы больше тогда,хотя один хрен утяра .


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№8 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 09:12) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Если перейдет то потеряем ещё одного игрока тк сядет он там на лавку
Регистрация: 6.05.2016
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 09:10) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
А если бы слух был про Зобнина?)

Тоже смешно
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 09:08) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: PanoV
А если бы слух был про Зобнина?)

100% инфа


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У нас есть царь пушка,которая не стреляет,царь колокол который не звонит и царь стадион, на котором невозможно играть
Регистрация: 4.05.2015
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:03) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SPV
Сегодня вроде не 1 апреля, шутка идиотска

А если бы слух был про Зобнина?)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 08:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня вроде не 1 апреля, шутка идиотска
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:56) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
и кого он там заменит? Да ещё за такое бабло. Не смешите мои тапочки, инсайдеры


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 08:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Слуцкий Абрамовичу, все-таки, нашептывает.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 08:54) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Челси и Головин и 20 миллионов....кто то поверит в этот бред?)
Регистрация: 3.11.2016
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