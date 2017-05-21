Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто займет 2 место?
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Лебедев: Аджоев мог пообещать "Спартаку" 6 очков в следующем сезоне

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением о домашней победе "Арсенала" над "Спартаком" (3:0) в матче заключительного 30-го тура РФПЛ.

"Я не верю в то, что команда, завоевавшая золотые медали чемпионата с отрывом в 10 очков, в последней игре с клубом, который не сегодня, так завтра вылетит из Премьер-Лиги, проигрывает со счётом 0:3. Будут говорить: "Ведь "Арсенал" боролся за выживание, а "Спартаку" ничего не надо". Но для "Барселоны" в случае победы "Реала" сегодняшний матч тоже ничего не будет значить, но я уверен, что они выиграют. "Ювентус" уже стал чемпионом, но всё равно выигрывает в каждом матче. Для европейских грандов любая игра имеет значение.

В остальных матчах все команды сыграли так, как они могли. "Ростову" тоже нужна была победа, чтобы попасть в еврокубки, тем не менее они проиграли "Оренбургу". "Локомотив" с "Зенитом" боролись за победу, действительно играли. А здесь безвольное поражение, хотя в первом матче "Спартак" разгромил "Арсенал" со счётом 4:0. Конечно, доказать тут ничего невозможно, но подозрения остаются всегда. Не думаю, что "Арсенал" может заинтересовать "Спартак" финансово, но этот интерес может быть дружеским. А вдруг президент "Арсенала" Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в Премьер-Лиге, "Спартак" возьмёт шесть очков в следующем сезоне? К сожалению, за руку мы никого не поймали. Однако, живи мы в стране, где право и закон преобладают над всем остальным, правоохранительные органы могли бы разобраться", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 19:20
Напечатать
41
(6)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№41 Написал: Поло (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (0)
online

С четверга по субботу безсовестно пили
Регистрация: 23.03.2017
№40 Написал: Батька (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (1)
online

Сыграли смешанным составом , были не мотивированы, проиграли не дооценили соперника .... какие 6 очков ? О чем речь ? Ростову Газовик тоже 6 отдаст в следующем году ?
Регистрация: 9.09.2016
№39 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Daniel Solyanik
что нужно убогим и сирым от чемпиона страны ? играют как хотят. могли вообще 3-ий состав привезти - их право. игра сделана, гуляем)

Снова - много было в прессе разговоров, что в прошлом году два кабинетных говноклуба РАСПИЛИЛИ ТРОФЕИ? Все молчок! А тут вон как оживились по поводу не нужного Спартаку матча. Вывод?


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№38 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 20:06) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: olegan
Цитата: Colambous
Свиньи играют и играли договорняки

Бомжи,без договорняков вообще не играют,не получается!

Да ,Бог с ними,они бомжы...
Регистрация: 24.11.2016
№37 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
сколько клубов кончил в прямом смысле Аджоев)))
на вскидку помню Динамо и Сатурн,
о чем вообще мы говорим????


--------------------
"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№36 Написал: boris.grecmak (Сегодня, 20:01) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Marlboro
"Я не верю в то, что команда, завоевавшая золотые медали чемпионата с отрывом в 10 очков, в последней игре с клубом, который не сегодня, так завтра вылетит из Премьер-Лиги, проигрывает со счётом 0:3.

Да это твои проблемы.

Будут говорить: "Ведь "Арсенал" боролся за выживание.

Вот именно.

Но для "Барселоны" в случае победы "Реала" сегодняшний матч тоже ничего не будет значить, но я уверен, что они выиграют

Но и Спартак пока не Барса.

"Ростову" тоже нужна была победа, чтобы попасть в еврокубки, тем не менее они проиграли "Оренбургу".

И тем не менее,там не договорняк.)

Вывод - человек больной.

ЦСКА как-то в ранге чемпиона просрал добердыевскому Ростову 0:3, и не испытал счастья...
Регистрация: 1.02.2012
№35 Написал: Daniel Solyanik (Сегодня, 20:00) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
что нужно убогим и сирым от чемпиона страны ? играют как хотят. могли вообще 3-ий состав привезти - их право. игра сделана, гуляем)
Регистрация: 23.05.2015
№34 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 19:57) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
В принципе если доказать, что это был договорняк, то мясо можно не только чемпионства лишить, но и вообще в пердив отправить

А-ха-ха-хаааа))))

Интересно его посадят за клевету?


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№33 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 19:56) #
  • +1
  •  (3)
online

А почему у тебя фамилия Лебедев, а не Жириновский и в месяц получаешь 96 лямов? Рубин Локо в Кубке слил, а потом в Москве 3 очка взял.
Регистрация: 26.08.2010
№32 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:54) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Игорь Лебедев: Аджоев мог пообещать "Спартаку" 6 очков в следующем сезоне
Такой же кондом,как и его папашка - политическая проститутка - перед выборами - оппозиция,а как в думу попадает,как любой высер едра, за манну небесную принимает.


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№31 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
так и будет
Регистрация: 22.08.2007
№30 Написал: olegan кениг (Сегодня, 19:53) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Colambous
Свиньи играют и играли договорняки

Бомжи,без договорняков вообще не играют,не получается!
Регистрация: 19.03.2011
№29 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 19:52) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
В принципе если доказать, что это был договорняк, то мясо можно не только чемпионства лишить, но и вообще в пердив отправить
Регистрация: 18.03.2017
№28 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:48) #
  • 0
  •  (6)
online

Короче, заместитель бомжа Плаческу - бомж Лебедеску. Не Лебедев, а ЛеБл_ядев!
Что характерно - явный запитераст


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№27 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:46) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять что СпаМ сегодня с большой долей вероятности сольет. В прошлом году в ничего для них не значащем матче слил совершенно убогой тогда Уфе.
Нет, это их личное дело, или дела двух клубов, но измышления что СпаМ воспользовался ситуацией, помощью судей чтобы завоевать чемпионство.
Я даже не говорю о так любимых спартачами - "спартаковской игре и духе, там даже чемпионской игры то нету. Да, есть отличные исполнители в атаке и есть понимание, что единственный гол нужно охранять. Поможет это в ЛЧ, я сомневаюсь.
Если не ошибаюсь, СПаМ победил только один раз, когда пропускал первым, это говорит о том, что Каррера понимал, что только перекрыв воздух атаке соперника они могли расчитывать на благоприятный для себя исход матча.
В ЛЧ эту глупую беготню на раз вскрывают, т. ч. спартачи уже сейчас могут готовится к выдиранию кресел на своем стадио, в Европе такое не проходит.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№26 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:46) #
  • 0
  •  (12)
online

Цитата: Sokrates
Но и Спартак за этот матч в ФНЛ надо отправить.

24!!! Матча бомжей - договорные в РПЛ, в одном только сезоне, с судейскими "ошибками" в их пользу! Вас, говно, вообще надо расформировать, по всем правилам!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№25 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:44) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
А вдруг президент "Арсенала" Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в Премьер-Лиге, "Спартак" возьмёт шесть очков в следующем сезоне?..А что Аджоев пообещал Енисею,если тот переходняки сольет..6 очков от Спартака -2 в ФНЛ в следующем сезоне? smirk ...Договорняка не было..просто слив.
Так и есть.


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№24 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:44) #
  • 0
  •  (2)
online

Спартаку-2 в ФНЛ, т.к. сейчас Енисей Тихонова его отправит к ним


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№23 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:43) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
а какого фуя тогда Уфа не отдала 6 очков в этом сезоне за, якобы слив в последнем туре прошлого? Непорядок. мало того, они сцки единственные отняли очки на Открытии. Вот это договорились...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№22 Написал: Гастэряну (Сегодня, 19:42) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Paolo_Di_Canio
А ну да , прошлый год и Уфа , и тоже болотный Биомусор пиз дел про договорняк и железные 6 очков в следующем сезоне.
Только должок никто не вернул

так тренеры туда другие пришли, которые не продаются
Регистрация: 25.02.2016
№21 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:42) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Colambous
Свиньи играют и играли договорняки

А как с поленом договорились,чтобы оно с 2-х метров выше пробило!


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№20 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 19:41) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Комиссия начнет расследование договорняков с двух матчей
Зенит - ФК Газовик Оренбург
ФК Газовик Оренбург - Зенит

Да и зенит - Урал не мешало бы.Все же играть ввосьмером,это перебор даже для бомжей.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№19 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А вдруг он прав?
Его папа - сын юриста, сам законы утверждает.


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№18 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Почему зенит не отправили в фнл за дог с Уфой?


Докажут - пусть отправляют.
Но и Спартак за этот матч в ФНЛ надо отправить.

Если так, то пусть в ФНЛ оба и играют.
Регистрация: 8.09.2012
№17 Написал: Бриг (Сегодня, 19:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
А вдруг президент "Арсенала" Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в Премьер-Лиге, "Спартак" возьмёт шесть очков в следующем сезоне?..А что Аджоев пообещал Енисею,если тот переходняки сольет..6 очков от Спартака -2 в ФНЛ в следующем сезоне? smirk ...Договорняка не было..просто слив..
Регистрация: 21.11.2016
№16 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 19:40) #
  • +1
  •  (7)
online

Что-то мне это напоминает ....
А ну да , прошлый год и Уфа , и тоже болотный Биомусор пиз дел про договорняк и железные 6 очков в следующем сезоне.
Только должок никто не вернул , а так складно пиз дят.
Регистрация: 21.12.2016
№15 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 19:39) #
  • +1
  •  (11)
online

Свиньи играют и играли договорняки
Регистрация: 24.11.2016
№14 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:39) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжы ваще начали этот чемпионат с +6 за спонсорство Газовика ой - они же сменили название в этом году, чтоб не палиться.
Куда там смотрит Госдума, а? satisfied

Цитата: interested
А почему молчит комиссия по расследованию договорных матчей? Она деньги за это получает.

Комиссия начнет расследование договорняков с двух матчей
Зенит - ФК Газовик Оренбург
ФК Газовик Оренбург - Зенит

начнут со спонсоров обеих команд.
Откроют материалы дела, ужаснутся и прекратят все расследование smiley
Регистрация: 22.09.2007
№13 Написал: interested (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
А почему молчит комиссия по расследованию договорных матчей? Она деньги за это получает.
Регистрация: 18.10.2013
№12 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 120220
У НАС УЖЕ ЗАБЫЛИ , ЧТО ТАКОЕ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО.

И только президент Урала и иже с ним чисты


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.