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Игорь Лебедев: Аджоев мог пообещать "Спартаку" 6 очков в следующем сезоне
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением о домашней победе "Арсенала" над "Спартаком" (3:0) в матче заключительного 30-го тура РФПЛ.
"Я не верю в то, что команда, завоевавшая золотые медали чемпионата с отрывом в 10 очков, в последней игре с клубом, который не сегодня, так завтра вылетит из Премьер-Лиги, проигрывает со счётом 0:3. Будут говорить: "Ведь "Арсенал" боролся за выживание, а "Спартаку" ничего не надо". Но для "Барселоны" в случае победы "Реала" сегодняшний матч тоже ничего не будет значить, но я уверен, что они выиграют. "Ювентус" уже стал чемпионом, но всё равно выигрывает в каждом матче. Для европейских грандов любая игра имеет значение.
В остальных матчах все команды сыграли так, как они могли. "Ростову" тоже нужна была победа, чтобы попасть в еврокубки, тем не менее они проиграли "Оренбургу". "Локомотив" с "Зенитом" боролись за победу, действительно играли. А здесь безвольное поражение, хотя в первом матче "Спартак" разгромил "Арсенал" со счётом 4:0. Конечно, доказать тут ничего невозможно, но подозрения остаются всегда. Не думаю, что "Арсенал" может заинтересовать "Спартак" финансово, но этот интерес может быть дружеским. А вдруг президент "Арсенала" Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в Премьер-Лиге, "Спартак" возьмёт шесть очков в следующем сезоне? К сожалению, за руку мы никого не поймали. Однако, живи мы в стране, где право и закон преобладают над всем остальным, правоохранительные органы могли бы разобраться", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
"Я не верю в то, что команда, завоевавшая золотые медали чемпионата с отрывом в 10 очков, в последней игре с клубом, который не сегодня, так завтра вылетит из Премьер-Лиги, проигрывает со счётом 0:3. Будут говорить: "Ведь "Арсенал" боролся за выживание, а "Спартаку" ничего не надо". Но для "Барселоны" в случае победы "Реала" сегодняшний матч тоже ничего не будет значить, но я уверен, что они выиграют. "Ювентус" уже стал чемпионом, но всё равно выигрывает в каждом матче. Для европейских грандов любая игра имеет значение.
В остальных матчах все команды сыграли так, как они могли. "Ростову" тоже нужна была победа, чтобы попасть в еврокубки, тем не менее они проиграли "Оренбургу". "Локомотив" с "Зенитом" боролись за победу, действительно играли. А здесь безвольное поражение, хотя в первом матче "Спартак" разгромил "Арсенал" со счётом 4:0. Конечно, доказать тут ничего невозможно, но подозрения остаются всегда. Не думаю, что "Арсенал" может заинтересовать "Спартак" финансово, но этот интерес может быть дружеским. А вдруг президент "Арсенала" Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в Премьер-Лиге, "Спартак" возьмёт шесть очков в следующем сезоне? К сожалению, за руку мы никого не поймали. Однако, живи мы в стране, где право и закон преобладают над всем остальным, правоохранительные органы могли бы разобраться", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
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