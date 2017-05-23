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Евгений Кречетов: Ионов будет играть в "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Алексей Ионов после возвращения из столичного ЦСКА, где он выступал на правах аренды, в сезоне-2017/18 будет выступать за "бело-голубых", заявил исполнительный директор команды Евгений Кречетов.

"Дела обстоят таким образом, что Алексей возвращается к нам из аренды в ЦСКА. У него долгосрочный контракт, и в следующем сезоне он будет играть в "Динамо". Что касается трансферов, то об этом будет объявлено официально. Пока эта работа ведется, усиливаемся под премьер-лигу, - цитирует Кречетова ТАСС.
Теги: Ионов Динамо
Сегодня, 17:42
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