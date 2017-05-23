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Артем Милевский: Луческу думал, что российские судьи будут помогать ему, как украинские

Нападающий "Тосно" Артем Милевский поделился мнением о работе Мирчи Луческу в "Зените".

"Луческу думал, что здесь будет, как на Украине, когда ему судьи помогают, в команде одни бразильцы. Всем понятно, что "Шахтер" становился чемпионом еще как. Судьи в матчах с дончанами чудили так, что доходило до смешного. И вот он думал, что в России будет так же. А тут "Спартак", "Локомотив", ЦСКА. "Ростов", который не пропускал десять матчей, тяжелые выезды в Пермь, неуступчивые "Крылья".

В России количество команд, которые могут составить конкуренцию, просто огромное. Поэтому у Луческу в России мало что получается. Говорят, что его увольнять будут. Получит он свои отступные – поедет в "Галатасарай" работать спортивным директором", - цитирует Милевского Xsport.ua.
Теги: Луческу Милевский Зенит
Сегодня, 21:08
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(3)
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:21) #
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online

Похоже ему даже это гарантировали. Видимо от этого его эпилептические послематчевые регулярные припадки. Серьезно.
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:09) #
  • -3
  •  (3)

Так что же это такое получается? Украина - говно??? fearful


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:09) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Милевский хохол.... так На Уркаине или В Уркаине или все таки ВНА
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 21:55) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как бы не заклевали Артемку в Ридной Украине!Как посмел скомпрометировать Героя Украины в угоду клятим москалям?!!!
Регистрация: 3.09.2016
№5 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 21:55) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Город построил стадион, бомжи на нём не играют.
Газпром спонсирует Лч, бомжи в ней не участвуют.
теперь нужно продлить луческу))
Регистрация: 18.07.2011
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 21:35) #
  • +2
  •  (8)

Киёв вообще откровенно убивали в играх с Шахтером.
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:27) #
  • +6
  •  (8)
online

Говорят, что его увольнять будут.

Полено за него перед Миллером заступится, поэтому оставят.
Но мне, хоть я не болею за "Зенит", это не понравится.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 21:17) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
классно прищемили коки Будулаю
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:11) #
  • +10
  •  (14)
online

Судьи в матчах с дончанами чудили так, что доходило до смешного. И вот он думал, что в России будет так же. А тут "Спартак", "Локомотив", ЦСКА. "Ростов", который не пропускал десять матчей, тяжелые выезды в Пермь, неуступчивые "Крылья".

Артём подтвердил то, что российские болелы, иногда смотревшие матчи "Шахтёра" в чемпионате Окраины, и так знали.
Ну, а те, кто не смотрел, после слов Милевского поняли, что Луческу таким "плачущим" стал отнюдь не в "Зените".
Регистрация: 6.08.2008
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