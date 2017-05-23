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Артем Милевский: Луческу думал, что российские судьи будут помогать ему, как украинские
Нападающий "Тосно" Артем Милевский поделился мнением о работе Мирчи Луческу в "Зените".
"Луческу думал, что здесь будет, как на Украине, когда ему судьи помогают, в команде одни бразильцы. Всем понятно, что "Шахтер" становился чемпионом еще как. Судьи в матчах с дончанами чудили так, что доходило до смешного. И вот он думал, что в России будет так же. А тут "Спартак", "Локомотив", ЦСКА. "Ростов", который не пропускал десять матчей, тяжелые выезды в Пермь, неуступчивые "Крылья".
В России количество команд, которые могут составить конкуренцию, просто огромное. Поэтому у Луческу в России мало что получается. Говорят, что его увольнять будут. Получит он свои отступные – поедет в "Галатасарай" работать спортивным директором", - цитирует Милевского Xsport.ua.
"Луческу думал, что здесь будет, как на Украине, когда ему судьи помогают, в команде одни бразильцы. Всем понятно, что "Шахтер" становился чемпионом еще как. Судьи в матчах с дончанами чудили так, что доходило до смешного. И вот он думал, что в России будет так же. А тут "Спартак", "Локомотив", ЦСКА. "Ростов", который не пропускал десять матчей, тяжелые выезды в Пермь, неуступчивые "Крылья".
В России количество команд, которые могут составить конкуренцию, просто огромное. Поэтому у Луческу в России мало что получается. Говорят, что его увольнять будут. Получит он свои отступные – поедет в "Галатасарай" работать спортивным директором", - цитирует Милевского Xsport.ua.
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