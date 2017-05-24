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РФС обязал Прудникова выплатить долг «Оренбургу»

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворила заявление «Оренбурга» о взыскании компенсации с нападающего Александра Прудникова, сообщает Чемпионат со ссылкой на официальный сайт РФС. 28-летний футболист, выступающий за «Анжи», должен будет выплатить оренбургскому клубу задолженность по соглашению о расторжении контракта.

Прудников защищал цвета «Оренбурга» в первой половине сезона-2016/17, проведя за команду Роберта Евдокимова только четыре матча в российской Премьер-Лиге. Зимой он перебрался в «Анжи».
Теги: Прудников Оренбург РФС
Сегодня, 20:37
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