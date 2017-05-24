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Дмитрий Парфёнов: "Тосно" постарается заинтересовать петербургскую публику, но конкурировать с "Зенитом" невозможно

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов рассказал, как относится к тому, что команда из Ленинградской области будет принимать соперников в российской Премьер-Лиге на стадионе «Петровский», расположенном в Санкт-Петербурге. «Тосно» по итогам прошедшего сезона завоевал право выступать в элите российского футбола.

«Желать можно и на «Сантьяго Бернабеу» играть, но есть реальное положение вещей. Нас тепло поддерживали в Новгороде. Было приятно там выступать. Однако новгородский стадион не готов к Премьер-Лиге. Болельщикам «Тосно» будет удобно добираться до «Петровского», надеюсь, нас поддержит и петербургская публика. Постараемся заинтересовать людей своей игрой. Уверен, хоть чуть-чуть, а количество болельщиков на матчах «Тосно» возрастёт. Всё-таки мы попали в число лучших команд страны и сыграем с очень сильными соперниками.

«Тосно» позиционирует себя как команда из Ленинградской области. У нас есть своя небольшая армия поклонников. Я понимаю, что с «Зенитом» невозможно конкурировать в борьбе за болельщиков, естественно, это команда номер один в Петербурге", — отметил Парфёнов, которого спросили, будут ли матчи с «Зенитом» дерби для него.

«Я не задумывался на эту тему. Если исходить из территориальности, то, наверное, дерби. Для «Зенита», возможно, это не такое событие, но для нашего небольшого клуба встречи с «Зенитом» точно станут крупным событием», — поведал наставник «Тосно» в интервью «Чемпионату» Анатолием Романовым.
Теги: Тосно Парфенов
Сегодня, 22:49
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№1 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 23:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
с сегодняшним Зенитом вполне можно . игра унылая , а результат посредственный-это мой Зенитушка в этом сезоне, как ни жаль это признавать.
Регистрация: 30.11.2015
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