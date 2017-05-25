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Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (14)
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Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
Григорий Иванов: на деньги за арену "Санкт-Петербург" можно было в каждом городе России построить по стадиону (25)
Совет директоров "Локомотива" перенесён на 5 июня
Сегодня, 25 мая, принято решение о дате проведения совета директоров "Локомотива".
Заседание должно было состояться сегодня, однако выбрана дата – 5 июня, сообщает "Спорт-Экспресс". Главный пункт повестки дня – подведение итогов завершившегося сезона и кандидатура главного тренера.
Заседание должно было состояться сегодня, однако выбрана дата – 5 июня, сообщает "Спорт-Экспресс". Главный пункт повестки дня – подведение итогов завершившегося сезона и кандидатура главного тренера.
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