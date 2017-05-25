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Совет директоров "Локомотива" перенесён на 5 июня

Сегодня, 25 мая, принято решение о дате проведения совета директоров "Локомотива".

Заседание должно было состояться сегодня, однако выбрана дата – 5 июня, сообщает "Спорт-Экспресс". Главный пункт повестки дня – подведение итогов завершившегося сезона и кандидатура главного тренера.
Теги: Локомотив
Сегодня, 21:24
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№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 22:00) #
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Болеет за:
«Ростов»
Правильно!
Вдруг Рубин с Бердыевым не договорятся?
Тогда в Локо возьмут Курбана!

А Ростовские тоже сказали- а мы тогда на 6 июня!
И если Курьбана не возьмут и в Локо,то иы его оставим у себя!
ыы-ы-ы-ыыыы


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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