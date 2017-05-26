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СМИ: Вадим Скрипченко покидает пост главного тренера "Крыльев Советов"

Вадим Скрипченко покидает пост главного тренера "Крыльев Советов", сообщает "Спорт-Экспресс".

В клубе решили не продлевать контракт с 41-летним белорусским специалистом, при котором волжане вылетели в ФНЛ. Решение по новому рулевому "Крыльев", скорее всего, будет принято 29 мая.
Теги: Скрипченко Крылья Советов
Сегодня, 20:44
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