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Александр Горшков: если поменялся руководитель такого звена – должны последовать и другие изменения

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков признался, что возвращение Сергея Фурсенко в команду стало для него неожиданностью.

"Фурсенко присутствовал на играх, но я никак не связывал это. Для меня такая новость стала неожиданной. "Зенит" в последнее время редко делает подобные шаги, поэтому я не ожидал такого. Возможно, на это решение повлияла общая картина, результаты команды. Последуют ли другие изменения в команде? Думаю, это возможно. Если поменялся руководитель такого звена – должно что-то последовать. Может, изменения на тренерском мостике или административные роли", - цитирует Горшкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Горшков Фурсенко Зенит
Вчера, 22:23
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