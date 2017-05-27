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Роман Зобнин: считаю, что лучшим игроком "Спартака" был Фернандо
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал прокомментировал тот факт, что болельщики признали его лучшим игроком команды в сезоне.
"Мы играем для вас, для болельщиков! Конечно, признание, людей, которые поддерживают нас в каждом матче, ходят на стадионы в любую погоду, является самым приятным моментом в карьере любого футболиста. Огромное вам спасибо за признание моего труда! Я, естественно, не ждал получить этот приз в первый сезон моего пребывания в "Спартаке". Свой же голос я уже сделал. Считаю, что лучшим игроком красно-белых был Фернандо", - цитирует Зобнина "Фратрия".
"Мы играем для вас, для болельщиков! Конечно, признание, людей, которые поддерживают нас в каждом матче, ходят на стадионы в любую погоду, является самым приятным моментом в карьере любого футболиста. Огромное вам спасибо за признание моего труда! Я, естественно, не ждал получить этот приз в первый сезон моего пребывания в "Спартаке". Свой же голос я уже сделал. Считаю, что лучшим игроком красно-белых был Фернандо", - цитирует Зобнина "Фратрия".
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