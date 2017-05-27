Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роман Зобнин: считаю, что лучшим игроком "Спартака" был Фернандо

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал прокомментировал тот факт, что болельщики признали его лучшим игроком команды в сезоне.

"Мы играем для вас, для болельщиков! Конечно, признание, людей, которые поддерживают нас в каждом матче, ходят на стадионы в любую погоду, является самым приятным моментом в карьере любого футболиста. Огромное вам спасибо за признание моего труда! Я, естественно, не ждал получить этот приз в первый сезон моего пребывания в "Спартаке". Свой же голос я уже сделал. Считаю, что лучшим игроком красно-белых был Фернандо", - цитирует Зобнина "Фратрия".
Теги: Зобнин Фернандо Спартак
Сегодня, 21:17
Напечатать
10
(0)
№10 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 21:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ты был лучшим, Зобнин, тебе еще опыта, и классную команду, вырастишь в большого футболиста, так что, послушайся Сарсанию, и переходи в Зенит.


тебе не кажеццо,что ты немного попутал берега.

в вашу помойку хорошие игроки никогда не пойдут..
ну кроме дурачков ,типа Смольнекова или ссолагова))

в отличие от тебе,дегенерата,зинитка твоя ,кроме блевотины,ничего другого не вызывает)


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:56) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Polukarov
– Игрок-разочарование сезона?
Фернандо из Спартака!
Футбольная карьера Фернандо идёт ВНИЗ и хорошей игры он в Спартаке не показал!
Фернандо играет просто БЕЗОБРАЗНО, а несколько игр он просто ПРОВАЛИЛ!
Очень ПЛОХОЙ трансфер для Федуна и Спартака.
Фернандо играет ПЛОХО, а Спартак стал первым благодаря судейскому административному ресурсу.
Фернандо уже не тот и пришел в Спартак ДОИГРЫВАТЬ и получать НИ ЗА ЧТО бешеные деньги!!!
Это деньги выброшенные Федуном на ветер и спартаковскому коту под ХВОСТ!

Может кто нибудь добьет этого полупокера.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 21:54) #
  • -1
  •  (1)
online

– Игрок-разочарование сезона?
Фернандо из Спартака!
Футбольная карьера Фернандо идёт ВНИЗ и хорошей игры он в Спартаке не показал!
Фернандо играет просто БЕЗОБРАЗНО, а несколько игр он просто ПРОВАЛИЛ!
Очень ПЛОХОЙ трансфер для Федуна и Спартака.
Фернандо играет ПЛОХО, а Спартак стал первым благодаря судейскому административному ресурсу.
Фернандо уже не тот и пришел в Спартак ДОИГРЫВАТЬ и получать НИ ЗА ЧТО бешеные деньги!!!
Это деньги выброшенные Федуном на ветер и спартаковскому коту под ХВОСТ!
Регистрация: 8.05.2017
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:43) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ты был лучшим, Зобнин, тебе еще опыта, и классную команду, вырастишь в большого футболиста, так что, послушайся Сарсанию, и переходи в Зенит.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:41) #
  • 0
  •  (2)

Приятно что адекватно говорит и думает, но я Роман ...проголосовал бы за Тебя....удачи ,без травм....болею за Тебя.


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
а как же капитанище Глушак
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фернандо был реально лучшим!
второй Глушаков, третий Промес, Ромка лишь четвертый...
Регистрация: 23.03.2009
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:35) #
  • +1
  •  (1)

Ром, всё справедливо, ты молодец!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Рома только не сбавляй,ты на самом деле лучший.


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
благородно,но приз зрительских симпатий твой Рома,спасибо за твою игру!
Регистрация: 20.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.