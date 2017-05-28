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Андрей Гордеев: у нас в РФПЛ появилась новая звездочка

Бывший главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев прокомментировал выход хабаровской команды в РФПЛ.

"Я хочу порадоваться за болельщиков, команду и футболистов. Сейчас даже не стоит говорить о самом матче, потому что на первом месте стоит результат, которого добилась команда. Я ни на секунду не прекращал верить в "СКА-Хабаровск", в то, что ребята способны добиться этого успеха. Я поздравляю их с решением задачи. У нас в РФПЛ родилась новая звездочка и теперь очень важно, что будет дальше", - цитирует Гордеева "Спорт-Экспресс".
Теги: Гордеев СКА-Хабаровск
Сегодня, 21:23
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:43) #
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Мне звезда упала на ладошку...я её спросил от куда ты.....Войти в ПФЛ гораздо проще ,чем в ней закрепится ...конечно желаю что бы Хабаровск был в лиге на долго...но при чём здесь Гордеев ..он чуть не угробил команду и его поздравления вообще не уместны.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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