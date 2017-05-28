Опрос:

Новости партнеров

Геннадий Орлов: это революционный ход, идет обновление "Зенита"

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал отставку Мирчи Луческу с поста главного тренера питерской команды.

"Это логичное решение. Пришел новый президент, новый спортивный директор, создается новая команда. Третье место для "Зенита" - это скромный результат. Среди болельщиков команды было довольно много тех, кто был против Мирчи Луческу. Руководство "Зенита" прислушивается к этому. Это революционный ход, идет обновление "Зенита". Я поддерживаю это, так и должно быть", - цитирует Луческу "Р-Спорт".
Теги: Орлов Зенит Луческу
Вчера, 23:49
Напечатать
34
(1)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№34 Написал: avnik море (Сегодня, 00:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ща у бомжей схема будет 4-3-1-2


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№33 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Ну хоть вы нас порадует встречей с очередным Санкт-Гальюном...

ну в Лиге Европы такие встречи как раз вам светят.
Ты уже забыл свои Осеры и Насьонали.
Ты в курсе, что Осер играет во второй франц лиге? laughing
Регистрация: 22.09.2007
№32 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:28) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Black Fox
Знаешь, что общего у Спартака с Ростовым?

Вопросом на вопрос: знаешь что общего между Геной и Папандопало из фильма "Свадьба в Малиновке"?! smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№31 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: golden Axe
Цитата: sanyapytilin
Газпром, спонсор ЛЧ, там закроют глазки, плюс продажа Халка и Вицеля. Норм у них всё под Манчини, полагаю.

нормально это по бумагам заниженная сумма,а в конверте другая,как с трансфером Гарая например,я думаю может уже не прокатить.там тоже не дураки сидят))

Эти не дураки там тоже не просто сидят.

согласен,но эти не дураки имеют зуб на Россию по политическим причинам и сейчас не очень удачное время с махинациями
Регистрация: 1.02.2017
№30 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
Цитата: sanyapytilin
Газпром, спонсор ЛЧ, там закроют глазки, плюс продажа Халка и Вицеля. Норм у них всё под Манчини, полагаю.

нормально это по бумагам заниженная сумма,а в конверте другая,как с трансфером Гарая например,я думаю может уже не прокатить.там тоже не дураки сидят))

Эти не дураки там тоже не просто сидят.
Регистрация: 6.01.2006
№29 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Кокорина в Китай сплавят, на крайняк)))

там доплачивать придется,это точно не варик))
Регистрация: 1.02.2017
№28 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
шапито как обычно миллиард спустит в туалет,вот и весь их ход

Ну хоть вы нас порадует встречей с очередным Санкт-Гальюном...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№27 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Газпром, спонсор ЛЧ, там закроют глазки, плюс продажа Халка и Вицеля. Норм у них всё под Манчини, полагаю.

нормально это по бумагам заниженная сумма,а в конверте другая,как с трансфером Гарая например,я думаю может уже не прокатить.там тоже не дураки сидят))
Регистрация: 1.02.2017
№26 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
с этим жадным маразматиком, да ещё и брехливым челом, внаглую лепящим отмазы типа "я не я", вы идите.. Придёте куда надо

Знаешь, что общего у Спартака с Ростовым? Как только уйдут нынешние тренеры, команды развалятся таким образом, что потом еще не скоро смогут на что-то претендовать.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№25 Написал: avnik море (Сегодня, 00:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фурса должок решил отдать? ))) Бедные бомжи - попали под раздачу. )))

Глава РФС Сергей Фурсенко незадолго до своей отставки, по ходу Евро-2012, подписал 6-летний (до чемпионата мира-2018) контракт с Роберто Манчини. Об этом корреспонденту Sports.ru Денису Быстрову стало известно из надежного источника в министерстве спорта.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№24 Написал: vlees1 (Сегодня, 00:22) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ХОД
laughing шапито как обычно миллиард спустит в туалет,вот и весь их ход joy
Регистрация: 13.05.2017
№23 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
Цитата: sanyapytilin
Без вопросов. Но уж точно причиной назначения в Зенит Манчини не является успех Карейры в этом сезоне...

да нет конечно,Манчини уже давно СМИ сватали в Зенит,просто будет интересно если он придет,как будут выходить из положения с финансовым фаир плей,ведь с Эрнани и Цалаговым он не будет играть,а тех кого он хочет купить не получится и вообще знает ли он о лимите?

Уж не думаю, что не знает...

Газпром, спонсор ЛЧ, там закроют глазки, плюс продажа Халка и Вицеля. Норм у них всё под Манчини, полагаю.
Кокорина в Китай сплавят, на крайняк)))
Регистрация: 6.01.2006
№22 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:17) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Black Fox
Геннадий Сергеевич, наш бессмертный вождь и учитель! ведите нас

с этим жадным маразматиком, да ещё и брехливым челом, внаглую лепящим отмазы типа "я не я", вы идите.. Придёте куда надо! smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:17) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
причиной назначения в Зенит Манчини не является успех Карейры в этом сезоне...

есть такой Капеля, который убеждает в обратном и ещё соболезнования приносит...видимо золотую медаль следующего сезона уже на красно-белой груди висит, ну и, как минимум, полуфинал ЛЧ грядущей...с Кареррой и Глушаковым.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№20 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Без вопросов. Но уж точно причиной назначения в Зенит Манчини не является успех Карейры в этом сезоне...

да нет конечно,Манчини уже давно СМИ сватали в Зенит,просто будет интересно если он придет,как будут выходить из положения с финансовым фаир плей,ведь с Эрнани и Цалаговым он не будет играть,а тех кого он хочет купить не получится и вообще знает ли он о лимите?
Регистрация: 1.02.2017
№19 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:15) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Морская свинка
Можно было просто купить луческо нормальных игроков..

Можно было поставить тем кто есть нормальную игру, а потом требовать нормальных игроков.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№18 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 00:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Можно было просто купить луческо нормальных игроков..
Регистрация: 29.05.2017
№17 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
Цитата: sanyapytilin
У них уже был итальянец Спалетти. Где ты подвох-то ищешь? Совсем крыша потекла...
Вопрос, почему итальянец у вас?

у нас тоже был Невио Скала,уже давно дорожка протоптана

Без вопросов. Но уж точно причиной назначения в Зенит Манчини не является успех Карейры в этом сезоне...
Регистрация: 6.01.2006
№16 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:11) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
Я поддерживаю это, так и должно быть", - цитирует Луческу "Р-Спорт".

смска из банка румыну пришла joy
Регистрация: 1.02.2017
№15 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я поддерживаю это, так и должно быть", - цитирует Луческу "Р-Спорт". laughing laughing
Регистрация: 17.05.2017
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Если заценить ваши возможности, то Манчини для вас слабый тренер.

вот тут соглашусь...лучше тогда Капелло, он и пи3дюлей мог прописать


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
У них уже был итальянец Спалетти. Где ты подвох-то ищешь? Совсем крыша потекла...
Вопрос, почему итальянец у вас?

у нас тоже был Невио Скала,уже давно дорожка протоптана
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: avnik море (Сегодня, 00:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
а есть выбор?


Если заценить ваши возможности, то Манчини для вас слабый тренер.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№11 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Цитата: utekay
а причём тут Карерра?


А почему итальянец? )))


У них уже был итальянец Спалетти. Где ты подвох-то ищешь? Совсем крыша потекла...
Вопрос, почему итальянец у вас?
И где был бы Карейра, если бы Бердыев не был таким жадным и властолюбивым?
Регистрация: 6.01.2006
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
А почему итальянец?

а есть выбор?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Идёт обновление. 1% загружено. Не включайте, пожалуйста, Зенит из розетки.

laughing
лучше выдернуть ненадолго...вдруг вирус какой, ну там грипп или бешенство


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: avnik море (Вчера, 23:59) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
а причём тут Карерра?


А почему итальянец? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№7 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
А если бы Каррера был англичанин? )))

То ты был бы умным, но Каррера - итальянец...
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:56) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Идёт обновление. 1% загружено. Не выключайте, пожалуйста, Зенит из розетки.
И так уже несколько лет.
А потом окажется , что Зеня завис, и спасти его может только перезагрузка пердивом.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:56) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
А если бы Каррера был англичанин?

а причём тут Карерра?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.