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Андрей Созин: больше доверия внушает Сарсания, а не Манчини

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что итальянец Роберто Манчини возглавит "Зенит".

"Фурсенко давно хотел Манчини. Даже хотел позвать его в сборную. Но, честно говоря, у Луческу регалий было больше. Видимо, "Зенит" получит очередного дорогого иностранного тренера со словами, что он придёт налаживать вертикали молодёжных команд и чуть ли не поднимет детский футбол.

Мне больше доверия внушает Сарсания, а не Манчини. Если итальянец будет играть с теми же футболистами, что и Луческу, то качественного сдвига не будет. Всё останется, как есть, в том числе домашние поражения 0:1 "Тереку". Но если Сарсания приведёт высококлассных игроков, то это будет ядерно. Я не сомневаюсь в качествах Манчини, но не могу сказать, что он вырастил из кого-то игроков экстра-класса", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Сарсания Манчини Зенит
Вчера, 23:21
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№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Вчера, 23:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
Андрей Созин тролль 100-го уровня. Даже противно слушать. Кто ему что внушает... совсем из ума выжил.
Регистрация: 10.10.2006
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:37) #
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Сарсания приходит только под большие деньги и долгосрочную перспективу ...так что всё срослось, и Фурсенко и Костя ...теперь будем ждать очень дорогие трансферы.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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