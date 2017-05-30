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Как делать легальные ставки на спорт в интернете?
Законно ли делать ставки на спорт?
Сфера онлайн букмекерства не самая простая для регулирования в России. Буквально пару лет назад сделать легальную ставку через интернет было нельзя.
Сфера онлайн букмекерства не самая простая для регулирования в России. Буквально пару лет назад сделать легальную ставку через интернет было нельзя.
Физически игрок, конечно, мог зайти в интернет, найти сайт букмекерской конторы, выбрать событие и сделать ставку. Но для таких действий не было правового поля. Никто не следил за тем, что у букмекера есть лицензия на осуществление букмекерской деятельности. Никто не проверял юридическое лицо букмекера, которое наверняка было зарегистрировано в офшорах и не платило налоги на территории России. Юридическое лицо могло быть сегодня одним, завтра - другим. А могло его и вовсе не быть. Никто бы все равно не проверил.
Игрок при таком раскладе оказывался полностью незащищенным. Череда крупных успешных ставок могла спровоцировать резкое сокращение лимитов или же блокировку аккаунта без объяснения причин. Все что оставалось игроку в такой ситуации - писать в поддержку или направлять письма с претензией в офшорную компанию. Но вряд ли кто-то дождался ответа.
А еще букмекер мог просто-напросто прекратить свою деятельность и исчезнуть в любой момент. Совершенно спокойно могла произойти ситуация, когда игрок пополнил баланс на крупную сумму, а на следующий день сайта с таким адресом уже не было.
Помимо этого, сайтами нелегальных букмекеров было неудобно пользоваться: они могли не иметь русскоязычного интерфейса, валюта счета была в долларах, появлялись комиссии за пополнение или вывод.
Законодательные изменения последних лет постепенно исправляют сложившуюся ситуацию.
Теперь если букмекер хочет осуществлять свою деятельность в России, он обязан получить лицензию. А это не так уж и просто: требуется внушительный уставной капитал, регулярные проверки, отчетность. Помимо этого, букмекер должен самостоятельно собирать персональные данные игроков - проводить так называемую идентификацию. У букмекера может быть только один сайт в зоне RU, через который игроки могут делать легальные ставки онлайн.
При этом государство ужесточает контроль за букмекерскими конторами, которые продолжают осуществлять свою деятельность нелегально на территории России. Сайты и зеркала сайтов таких букмекеров регулярно блокируются.
ЦУПИС – что это?
Одним из элементов легализации букмекерства в России стал ЦУПИС. Это аббревиатура, которая расшифровывается как Центр Учета Перевода Интерактивных ставок. Если вдуматься в смысл аббревиатуры, то речь идет про учет платежей: все пополнения игроков и все выплаты выигрышей протоколируются в единой базе.
Делая ставки в незаблокированных букмекерских конторах через ЦУПИС, игрок получает ряд преимуществ. Во-первых, все пополнения счета и выплаты выигрыша проходят моментально и без комиссии. Есть, конечно, случаи, когда букмекер рассматривает заявку на выплату выигрыша в ручном режиме или когда банк дольше обычного обрабатывает платеж, но это скорее исключения.
Если что-то происходит с денежным переводом или с аккаунтом на сайте букмекера, игрок всегда может позвонить в поддержку ЦУПИС и убедиться, что проблема вскоре будет решена.
Через ЦУПИС могут работать только букмекеры с лицензией, поэтому можно быть уверенным, что букмекер не исчезнет внезапно, что аккаунт пользователя не будет заблокирован без объяснения причин, а клиентская служба букмекера решит любой вопрос.
А еще букмекер автоматически платит налоги не только за себя, но и за игрока, поэтому даже налоговой не к чему будет придраться.
Легальные букмекерские конторы
С первым ЦУПИС работают только крупные и проверенные букмекерские конторы. Их актуальный полный список можно посмотреть на официальном сайте. Букмекерские конторы, которые работают через первый ЦУПИС, точно имеют лицензию, точно зарегистрированы на территории России и с ними точно ничего не случится внезапно.
«Лига Ставок» — букмекерская компания с широким ассортиментом предлагаемых событий, по стране работает 500 клубов. Действует на основании лицензии №6 ФНС РФ от 8 июля 2009 года.
888.ru — принимает пари на выборы глав государств, киберигры и любые спортивные события. Игроки получают информационную поддержку: новости и статистику. Действует на основании лицензии №23 ФНС РФ от 26 июня 2012 года.
Winline — российская букмекерская контора для комфортной игры с удобным быстрым сайтом и понятным интерфейсом. Действует на основании лицензии №7 от 9 июля 2009 года, выданной ООО «Управляющая компания НКС».
«Букмекер Паб» (1хСтавка) — российская букмекерская компания нового поколения с внушительным выбором событий и выгодными коэффициентами. 850 пунктов приема ставок во всех регионах страны. Действует на основании лицензии №17 ФНС РФ от 1 октября 2010 года.
BETCITY — известная российская букмекерская компания с более, чем 14-летней историей и одной из самых широких линий ставок. Действует на основании лицензии №5 ФНС РФ, выданной 30 июня 2009 года.
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