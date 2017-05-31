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Артем Дзюба: матч со сборной Индии? Я бы туда не поехал

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба признался, что у него нет большого желания принять участие в товарищеском матче с командой Индии, если эта игра будет проходить на поле соперника.

"Информация про матч со сборной Индии? Я бы туда не поехал", - цитирует Дзюбу "Чемпионат.сом".
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 17:18
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