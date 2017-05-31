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В "Зените" сделали изменения в медицинской службе

"Зенит" информирует об изменениях в медицинской службе сине-бело-голубых.

Главным врачом основного состава "Зенита" назначен Юрий Козлов. Главным массажистом команды назначен Сергей Колесников. Михаил Гришин остаётся в медицинском штабе команды "Зенита".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 18:13
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6
(1)
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:34) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Надо проституток в борделе менять, а не шкафы передвигать.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (3)

Психиатров наймите! Сразу целую больницу - и то может не хватить


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:44) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Весь цвет спортаковского дегенератизма отписался, Богема, прописавшаяся у толчка(крайняя дверь).
Другие на подходе.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:33) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
молло, дзюбе и коке будут пытаться вернуть мужской пол? joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:24) #
  • -3
  •  (7)
online

[/quote]Юрий Козлов.[quote]

кого? кого?

stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:18) #
  • -5
  •  (5)

Получается массажиста до глав. врача сразу повысили?
А, ну да, это ж Зенит))
Регистрация: 7.05.2017
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