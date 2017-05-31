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ЦСКА подпишет новые контракты с Игнашевичем и Березуцкими

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что контракт с защитниками Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими будет продлен еще на один сезон.

– Какова ситуация с Игнашевичем и братьями Березуцкими?

– Продлим с ними контракт еще на один сезон. Причем если здоровье и дальше будет им позволять играть в футбол на таком высоком уровне, подпишем новое соглашение хоть на 10 лет. В других клубах порой возрастные ребята сидят на скамейке и получают большие деньги, но в ЦСКА такое маловероятно. Уверен, когда Сергей, Василий и Алексей почувствуют, что больше уже не могут играть, сами об этом открыто заявят. Если помните, так поступил Дейвидас Шемберас. Нам всегда везло с игроками. Имею в виду их моральные, этические принципы. Не вспомню ни одной какой-то серьезной проблемы, когда возникали скандалы. В общем, считаем разумным заключать с футболистами старше 30 лет контракт на год. А дальше уже посмотрим.

– То есть Игнашевич и Березуцкие будут играть за ЦСКА в следующем сезоне?

– Да. Принципиально договорились с ними о новых соглашениях еще на сезон. Остались технические моменты.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Бабаев Игнашевич Березуцкий В. Березуцкий А.
Сегодня, 22:02
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№22 Написал: Sidhe (Сегодня, 23:05) #
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online

Цитата: Hitman
вы переводите стрелки

А у голубых одна песня - Спартак виноват. Это же "ослы"+"дебилы"


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№21 Написал: Hitman (Сегодня, 23:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Правильно. Ветеранов надо уважать, Титов и Тихонов не дадут соврать...

не дадут,но для этого нужно их с почестями проводить,а о молодежи раньше нужно было думать,когда вам говорили при Слуцком,но вы думали что вас это не коснется,а теперь когда приперло вы переводите стрелки на чужые академии
Регистрация: 20.04.2017
№20 Написал: Silence (Сегодня, 22:52) #
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Цитата: Black Fox
Цитата: sanyapytilin
Где ваша академия?

Их Академия - африканский континент. Мне кажется, у Спартака даже болельщики скоро начнут чернеть blush

Это конечно цирк. Народной командой себя еще кличут. Должны быть примером для других. А они лучше негра для основы будут воспитывать, нежели своих парней продвигать.
Регистрация: 30.05.2017
№19 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
И хорошо, что их нет. Именно поэтому появляются Чаловы и Головины...

С ними вы будите за 3-5 место бороться в лучшем случае
Регистрация: 2.02.2012
№18 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: sanyapytilin
Где ваша академия?

Их Академия - африканский континент. Мне кажется, у Спартака даже болельщики скоро начнут чернеть blush

Лучше уж чернеть чем как вы зенитчики голубеть)))Видлс кстати видел как один из ваших геев молло зажигает с другом-подругой в кроватке?)))причем он сам выложил в своем инстограмме)))
Регистрация: 3.11.2016
№17 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Год это нормально


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№16 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:33) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Мне ваших

Далеко-далеко убежало в Брюге бледнокожий викинг. Траорца Ласнул по полной? Мусел тебе из упряжки приветы шлет! То, что от вас даже негры разбежались - говорит только о том, что у вас стойла сгнили, ибо их построили в котловане из говна и палок, со щелями - денег-то на нормальные нет! А не о том, что ЦКГ не отловило всех обезьян в африке, даже пожилых типа Думбии

Цитата: Black Fox
Их Академия

Что общего между запитерастами и майдаунами? В-С-Ё!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№15 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:23) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
старый конь бороды не испортит - тихо ляжет да помрет. Не знали?

Давно догадались, что с этих подковы сдирать прямо на поле будут.
Регистрация: 8.02.2011
№14 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:21) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Где ваша академия?

Их Академия - африканский континент. Мне кажется, у Спартака даже болельщики скоро начнут чернеть blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:20) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
Поговорка полностью: старый конь бороды не испортит - тихо ляжет да помрет. Не знали? laughing
Цитата: sanyapytilin
А не сакалы черножопые

Оланары с Витиньями? Или Муталипы Алибековы с Хетагами Хосоновыми? laughing

Мне ваших чернопопых и чернобровых перечислить или ты так, лишь бы что ответить...
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:18) #
  • -7
  •  (9)
online

Поговорка полностью: старый конь бороды не испортит - тихо ляжет да помрет. Не знали? laughing
Цитата: sanyapytilin
А не сакалы черножопые

Оланары с Витиньями? Или Муталипы Алибековы с Хетагами Хосоновыми? laughing


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: SHIGA
П.с даже молодые Игнашевич и березы обошли зенит в таблице !

Казалось бы, при чем тут Зенит? Сильно же у свиней припекает...

Любовник Молло, просто напоминаем что есть еще такой клуб как зенит laughing а то скоро вас в Красную книгу как исчещающей клуп


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:17) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
По примеру Тотти и Буффона, даешь 40 лет.

Правильно, а у вас в ваш музей замшелый, кроме галстука и вина поставить нечего. Одно название осталось от того Спартака, где играли Титов, Цымбаларь и Черенков.
Теперь промесы и джикии...
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:16) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: SHIGA
Говорят после 35 вторая молодость настает))

Только у негров - им пишут в паспорте: "МАЛАДОЙ САФСЕМ" - и продают напом в ЦКГ laughing


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees1
Цитата: sanyapytilin
Правильно. Ветеранов надо уважать, Титов и Тихонов не дадут соврать...

Да давно бы уже их слили если бы были деньги на покупку защитников,для рфпл еще играют на уровне,а в лч как всегда шапито))

И хорошо, что их нет. Именно поэтому появляются Чаловы и Головины...
А не сакалы черножопые, как в спартаке...
Где ваша академия?
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:13) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
П.с даже молодые Игнашевич и березы обошли зенит в таблице !

Казалось бы, при чем тут Зенит? Сильно же у свиней припекает...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
По примеру Тотти и Буффона, даешь 40 лет.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (3)

Я надеюсь пятилетние ....
Регистрация: 21.01.2016
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:11) #
  • -5
  •  (9)
online

((( stuck_out_tongue_closed_eyes )))
Рахитич в 40 лет уже выходил. И дорогу к стадиону посыпать не надо!
И Уася - такой молодой! Корявый Петух позади!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:10) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Правильно. Ветеранов надо уважать, Титов и Тихонов не дадут соврать...

Да давно бы уже их слили если бы были деньги на покупку защитников,для рфпл еще играют на уровне,а в лч как всегда шапито))
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:10) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
До 2020? Говорят после 35 вторая молодость настает))

П.с даже молодые Игнашевич и березы обошли зенит в таблице !
joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Правильно. Ветеранов надо уважать, Титов и Тихонов не дадут соврать...
Регистрация: 6.01.2006
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