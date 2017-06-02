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Cтанислав Черчесов: у нас в сборной России вообще ни разу не было экспериментов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что при нём в команде не было экспериментов. Ближайшие товарищеские матчи Россия проведёт с командами Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).

"Ты не можешь не готовиться к той или иной игре. Мы знаем, как играют наши ближайшие соперники, посмотрели их предыдущие матчи. Соперники есть соперники. Возможны ли какие-то эксперименты в игре с Венгрией? У нас вообще ни разу не было экспериментов. Были ситуации, когда восемь человек не могли приехать на сборы из-за болезни. Для вас это эксперименты, для нас – шанс посмотреть других игроков. Как вы видите, из 30 заявленных нет двоих.

Мы готовимся к турниру, у нас свои задачи. Сегодня тот же Кудряшов и Головин пропустили половину двусторонки. Не потому, что у них травма, а потому, что мы внимательно следим за их состоянием. А вы меня спрашиваете, что будет через несколько дней", — цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 02:57
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