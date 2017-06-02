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СМИ: в "Зените" Манчини будут помогать Григуччи, Карминатти, Нучари

В штаб нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, скорее всего, войдут следующие специалисты: Фаусто Сальсано и Анджело Григуччи будут ассистентами итальянца, Иван Карминатти станет специалистом по физподготовке, а Джулио Нучари будет отвечать за вратарей, сообщает "Спорт-Экспресс".

Все они входили в штаб Манчини и в "Интере", и в "Манчестер Сити", и в "Галатасарае".
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 16:38
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№14 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Спагетти, Макарони и Панталоне. Кстати, есть такая итальянская фамилия Barboni (бездомные)


Puzza come il cane salivadigo


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№13 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:39) #
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online

Спагетти, Макарони и Панталоне. Кстати, есть такая итальянская фамилия Barboni (бездомные) smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№12 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:19) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а Дзюбинни будет?


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:17) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Почему то фильм вспомнился с Андреем Мироновым про итальянцев...
Фурса в главной роли?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:15) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Симутенкову тяжко придется на всех переводить. smile
Регистрация: 20.02.2013
№9 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: Barmaley (Сегодня, 17:10) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Зенит1982
Хороший спец по физ подготовки фундамент успеха команды

Согласен полностью. И из Лунева сделают вратаря европейского класса. У него есть все предпосылки для этого. Главное здоровья ему.
Регистрация: 17.04.2017
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
а как же герой украины и синита Тимощук ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 17:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
похоже на виды паст
Регистрация: 10.09.2012
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:02) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
О, Григуччи.....!!!!! confused

Цитата: бородач
Макаронники в России --часть вторая ..

Третья.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:02) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
.а АТОтитто уволили?..а Радимуччи?
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 16:59) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хороший спец по физ подготовки фундамент успеха команды
Регистрация: 5.09.2012
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:54) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Макаронники в России --часть вторая ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 16:44) #
  • -2
  •  (2)

Все фамилии какие то бандитские...а этот-
-Джулио Нучари ,вообще звучит,как
псевдоним,вроде-Жулико Бандитто,а на
самом деле это грузин.
Регистрация: 7.05.2010
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