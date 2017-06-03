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Тина Канделаки: Орлов хотя бы не сказал, что я старая и страшная. Уже радость
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнением о ситуации с комментатором Геннадием Орловым.
- Геннадий Орлов сказал, что "Матч ТВ" близок к банкротству. Это соответствует действительности?
- Нет, конечно. Я столько информации слышу от стольких людей... Но надо проверять факты. Это всегда помогает. Про нас говорят каждый день, раньше никогда такого не было. Но очень большой процент информации фактам не соответствует.
- Вы поссорились с Орловым?
- Вы чаще всего знаете про наш телеканал больше, чем я. И вы прекрасно понимаете, что я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу - мы его приглашаем. Моих личных пристрастий нет. Если контент, связанный с кем-то, будет интересен зрителю - он будет на канале.
- Что бы этот человек не говорил?
- На СТС нас за это увольняли. Но специфика работы федерального канала только формируется, каждый из участников этого инцидента сказал, что это был негативный опыт. Попробую оправдать своих коллег, ведь им было неприятно, что их подслушали и подсмотрели. Хотя они, как люди живущие в цифровом мире, должны были понимать, что такая возможность существует. Закончу хорошим набросом: я подумала, что слава богу, что хотя бы не сказали, что я старая и страшная. Уже радость, - передает слова Канделаки корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
- Геннадий Орлов сказал, что "Матч ТВ" близок к банкротству. Это соответствует действительности?
- Нет, конечно. Я столько информации слышу от стольких людей... Но надо проверять факты. Это всегда помогает. Про нас говорят каждый день, раньше никогда такого не было. Но очень большой процент информации фактам не соответствует.
- Вы поссорились с Орловым?
- Вы чаще всего знаете про наш телеканал больше, чем я. И вы прекрасно понимаете, что я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу - мы его приглашаем. Моих личных пристрастий нет. Если контент, связанный с кем-то, будет интересен зрителю - он будет на канале.
- Что бы этот человек не говорил?
- На СТС нас за это увольняли. Но специфика работы федерального канала только формируется, каждый из участников этого инцидента сказал, что это был негативный опыт. Попробую оправдать своих коллег, ведь им было неприятно, что их подслушали и подсмотрели. Хотя они, как люди живущие в цифровом мире, должны были понимать, что такая возможность существует. Закончу хорошим набросом: я подумала, что слава богу, что хотя бы не сказали, что я старая и страшная. Уже радость, - передает слова Канделаки корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
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