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Тина Канделаки: Орлов хотя бы не сказал, что я старая и страшная. Уже радость

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнением о ситуации с комментатором Геннадием Орловым.

- Геннадий Орлов сказал, что "Матч ТВ" близок к банкротству. Это соответствует действительности?

- Нет, конечно. Я столько информации слышу от стольких людей... Но надо проверять факты. Это всегда помогает. Про нас говорят каждый день, раньше никогда такого не было. Но очень большой процент информации фактам не соответствует.

- Вы поссорились с Орловым?

- Вы чаще всего знаете про наш телеканал больше, чем я. И вы прекрасно понимаете, что я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу - мы его приглашаем. Моих личных пристрастий нет. Если контент, связанный с кем-то, будет интересен зрителю - он будет на канале.

- Что бы этот человек не говорил?

- На СТС нас за это увольняли. Но специфика работы федерального канала только формируется, каждый из участников этого инцидента сказал, что это был негативный опыт. Попробую оправдать своих коллег, ведь им было неприятно, что их подслушали и подсмотрели. Хотя они, как люди живущие в цифровом мире, должны были понимать, что такая возможность существует. Закончу хорошим набросом: я подумала, что слава богу, что хотя бы не сказали, что я старая и страшная. Уже радость, - передает слова Канделаки корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Теги: Канделаки Орлов
Сегодня, 21:27
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(3)
№10 Написал: Dragon (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Орлов обычный глор, который не отвечает за свои слова,за такие вещи нужно увольнять и с позором выкидывать из медиа пространства,если спустите на тормоза то сами себя развалите
Регистрация: 28.02.2017
№9 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:57) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
комментатор обязан быть

Он не комментатор футбола, а комментатор Зенита.
Регистрация: 8.02.2011
№8 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Не буду спорить, хочу лишь сказать Православной грузинке, что слово "Бог" пишется с заглавной буквы.
PS а гену орлова слушать не могу - комментатор обязан быть нейтральным, а не фанатом болеющего против команды, играющего против его любимого "Зенита". Я вот болею за свой клуб, но я же не комментирую...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№7 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
понятно, бухали вместе в перерывах трансляций.
Регистрация: 27.08.2008
№6 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:49) #
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online

Если бы Орлов был бы не из Питера...на первой секунде вылетел бы из канала ...но это не значит что он не уйдёт по собственному желанию, Грузинка злопамятливая ...Орлову не позавидуешь, а вообще ему давно пора освободить своё место ..как он сказал в штате канала...Он очень смешной в своих оправданиях.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: grisha (Сегодня, 21:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Будешь и старая и страшная

Ещё страшнее вряд ли, если снимет маску с морды
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:39) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Орлов, в силу возраста, вряд ли мог вполне это оценить...И нельзя за это его упрекать.
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:37) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Будешь и старая и страшная. И довольно быстро. Это жизнь.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Трудно сказать. Я не ценитель волосатых кавказских женщин...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: vit (Сегодня, 21:29) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
а накуя говорить.... очевидные вещи....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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