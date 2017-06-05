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"Зенит" - Данни: спасибо, капитан! (15)
Андрей Созин: не думаю, что Данни решил уйти доигрывать в условный "Амкар"
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал уход полузащитника "Зенита" Мигела Данни.
"Данни – это история "Зенита", но история всегда заканчивается. Так было с Андреем Аршавиным, так было с Вячеславом Малафеевым. Данни отдал клубу огромное количество времени и сил, выиграл всё, что только можно. Он хорошо играл, был настоящим лидером и капитаном. Да, было много травм. Но Данни настоящий спортсмен, и я не думаю, что он решил уйти доигрывать в условный "Амкар". Пришло время расстаться, и надо уходить на пике славы. Его ведь никто не видел играющим слабо.
Что касается трансферных слухов, для "Зенита" сейчас единственное стоящее приобретение в России – это Фёдор Смолов. Человек, который точно мог бы прийти под основу. Он лучший бомбардир, у него российский паспорт. И Марио Фернандес, защитник атакующего плана. Не знаю, как проявят себя Кристиан Нобоа, Максим Канунников, Денис Терентьев и другие воспитанники, которых они хотят вернуть. Если "Зенит" хочет выходить в Лигу чемпионов и успешно там выступать, то им нужно брать этих людей с российскими паспортами, пока есть лимит", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Данни – это история "Зенита", но история всегда заканчивается. Так было с Андреем Аршавиным, так было с Вячеславом Малафеевым. Данни отдал клубу огромное количество времени и сил, выиграл всё, что только можно. Он хорошо играл, был настоящим лидером и капитаном. Да, было много травм. Но Данни настоящий спортсмен, и я не думаю, что он решил уйти доигрывать в условный "Амкар". Пришло время расстаться, и надо уходить на пике славы. Его ведь никто не видел играющим слабо.
Что касается трансферных слухов, для "Зенита" сейчас единственное стоящее приобретение в России – это Фёдор Смолов. Человек, который точно мог бы прийти под основу. Он лучший бомбардир, у него российский паспорт. И Марио Фернандес, защитник атакующего плана. Не знаю, как проявят себя Кристиан Нобоа, Максим Канунников, Денис Терентьев и другие воспитанники, которых они хотят вернуть. Если "Зенит" хочет выходить в Лигу чемпионов и успешно там выступать, то им нужно брать этих людей с российскими паспортами, пока есть лимит", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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