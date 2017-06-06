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"Терек" будет переименован в "Ахмат"
Руководящий совет грозненского "Терека" принял решение о переименовании клуба в "Ахмат", сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.
"Совет клуба принял решение о переименовании клуба в "Ахмат". Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.
Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не "Терек" Грозный, а "Ахмат" Грозный", - цитирует Айдамирова ТАСС.
"Совет клуба принял решение о переименовании клуба в "Ахмат". Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.
Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не "Терек" Грозный, а "Ахмат" Грозный", - цитирует Айдамирова ТАСС.
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