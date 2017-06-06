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"Терек" будет переименован в "Ахмат"

Руководящий совет грозненского "Терека" принял решение о переименовании клуба в "Ахмат", сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

"Совет клуба принял решение о переименовании клуба в "Ахмат". Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.

Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не "Терек" Грозный, а "Ахмат" Грозный", - цитирует Айдамирова ТАСС.
Теги: Терек
Сегодня, 18:04
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№8 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 18:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
видимо, в целях популяризации клуба и повышения лояльности среди населения РФ


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№7 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 18:18) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: stepanmlc
а Грозный скоро переименуют в честь кадырова...
дичь какая-то

smile При дудаеве уже переименовывали,но потом опомнились опять вернулись к Грозному..
Регистрация: 20.02.2013
№6 Написал: vit (Сегодня, 18:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
А спартак в ФК Арнольд laughing

угу... фк девятипальцевые.....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Red_Dragon
А спартак в ФК Арнольд

Ну, а о ФК "Леонор" я лучше помолчу. wink
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 18:13) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Только в России возможно переименовать клуб РФПЛ в честь террориста


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№3 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 18:10) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
А спартак в ФК Арнольд laughing
Регистрация: 18.03.2017
№2 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 18:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
А смысл? После этого заиграют как Юве или Реал?
Регистрация: 2.04.2013
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:08) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
а Грозный скоро переименуют в честь кадырова...
дичь какая-то


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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