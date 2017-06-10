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СМИ: Вандерсон прошел медосмотр в "Динамо"

Нападающий Вандерсон успешно прошел медосмотр в "Динамо", информирует "Спорт-Экспресс".

Бразилец полетит с бело-голубыми на сбор в Болгарию. Зимой форвард покинул "Краснодар". За "быков" он выступал с 2012 года. В завершившемся сезоне южноамериканец провел в чемпионате России 14 матчей и забил три гола.
Теги: Вандерсон Динамо Трансферы
Сегодня, 03:22
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