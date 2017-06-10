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Андрей Канчельскис: Головину надо быстро собирать вещи и бежать в "Арсенал"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что хавбек ЦСКА Александр Головин должен использовать шанс уехать в лондонский "Арсенал".

"Считаю, ему надо бегом бежать в "Арсенал". Быстро собирать вещи – и бежать. Чем быстрее уедет, тем лучше для него и для сборной. Вы же видите, что футбол у нас деградирует. В Англии игрок будет прогрессировать. Сможет ли он пробиться в основу "Арсенала"? А для чего он тогда играет в футбол с детства? Надо использовать свои шансы, доказывать. Если приглашают, то, наверное, не пассажиром. Значит, есть какие-то планы на Головина. Не думаю, что Арсен Венгер стал бы покупать игрока, чтоб посадить его на скамейку", - цитирует Канчельскиса "Спорт-экспресс".
Теги: Канчельскис Головин ЦСКА Арсенал
Сегодня, 22:20
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