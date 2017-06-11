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Константин Сарсания: с 2008 года спортивная составляющая в "Зените" была убита
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что с момента его ухода из клуба спортивная составляющая была убита.
"Когда в 2008 году мы покидали "Зенит", в каждой юношеской сборной России было по два-три представителя нашего клуба. В молодежной сборной было минимум три-четыре человека. В первой сборной было пять-шесть игроков. Сейчас же, вернувшись и изучив спортивную составляющую, я понял, что она была убита. Просто факты. В пяти ныне существующих юношеских сборных два игрока "Зенита", всего два! Было два-три в каждой, то есть, всего десять-пятнадцать, а сейчас всего два! В молодежной сборной — ни одного зенитовца! В первой сборной всего два игрока, и то они не основные, не всегда попадают в состав. Понимаете разницу? За это время была построены прекрасная база, прекрасный стадион, прекрасная академия, но спортивная составляющая просто убита. Мы сейчас начинаем с того, что у нас нет ни одного потенциально талантливого игрока в академии, потому что они даже в сборные своих возрастов не попадают. В главной сборной вы сами видите: Юре Жиркову 33 года, Игорю Смольникову 28 лет", - цитирует Сарсанию "Спорт день за днём".
"Когда в 2008 году мы покидали "Зенит", в каждой юношеской сборной России было по два-три представителя нашего клуба. В молодежной сборной было минимум три-четыре человека. В первой сборной было пять-шесть игроков. Сейчас же, вернувшись и изучив спортивную составляющую, я понял, что она была убита. Просто факты. В пяти ныне существующих юношеских сборных два игрока "Зенита", всего два! Было два-три в каждой, то есть, всего десять-пятнадцать, а сейчас всего два! В молодежной сборной — ни одного зенитовца! В первой сборной всего два игрока, и то они не основные, не всегда попадают в состав. Понимаете разницу? За это время была построены прекрасная база, прекрасный стадион, прекрасная академия, но спортивная составляющая просто убита. Мы сейчас начинаем с того, что у нас нет ни одного потенциально талантливого игрока в академии, потому что они даже в сборные своих возрастов не попадают. В главной сборной вы сами видите: Юре Жиркову 33 года, Игорю Смольникову 28 лет", - цитирует Сарсанию "Спорт день за днём".
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