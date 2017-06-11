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Массимо Каррера: о трансфере Селихова узнал на пресс-конференции

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подтвердил, что говорил руководству клуба о возможном уходе, если без его ведома будут покупать игроков.

- Правда ли, что приобретение Селихова без вашего ведома вызвало у вас очень жесткую реакцию? И вы сказали, что, если такая история повторится, – вы уйдете?

- Да, это правда. Я потребовал от руководства клуба, что в тот момент буду сам выбирать футболистов. Поскольку мне их тренировать – я хочу сам их выбирать. И даже если речь о молодом игроке, которого мы приобретаем как инвестицию в будущее, то по крайней мере я хотел бы быть проинформирован об этом заранее. А тогда узнал о происшедшем на пресс-конференции, - приводит "Спорт-Экспресс" отрывок книги Игоря Рабинера "Как возрождали "Спартак".
Теги: Каррера Спартак Селихов
Сегодня, 13:05
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну как бы, вопрос решили, и теперь руководство по трансферам даже пукнуть не может без его ведома


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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