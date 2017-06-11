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Анатолий Бышовец: Головин востребован в ЦСКА, от добра добра не ищут
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что полузащитнику Александру Головину необязательно уходить из ЦСКА. Ранее сообщалось, что Головиным интересуется "Арсенал".
– Какие есть варианты для развития карьеры Головина?
– Почему забывают о ЦСКА? Предстоят два подряд крупных турнира на уровне сборной. Нет гарантий, что он будет постоянно играть в Англии. Как нет и гарантий, что Слуцкий долго проработает в новой команде. В ЦСКА карьера развивается нормально. Головин имеет постоянное место в составе, его прогресс пока ничем не сдерживается. Он востребован, и от добра добра не ищут.
"Спорт-Экспресс"
– Какие есть варианты для развития карьеры Головина?
– Почему забывают о ЦСКА? Предстоят два подряд крупных турнира на уровне сборной. Нет гарантий, что он будет постоянно играть в Англии. Как нет и гарантий, что Слуцкий долго проработает в новой команде. В ЦСКА карьера развивается нормально. Головин имеет постоянное место в составе, его прогресс пока ничем не сдерживается. Он востребован, и от добра добра не ищут.
"Спорт-Экспресс"
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