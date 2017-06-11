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Анатолий Бышовец: Головин востребован в ЦСКА, от добра добра не ищут

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что полузащитнику Александру Головину необязательно уходить из ЦСКА. Ранее сообщалось, что Головиным интересуется "Арсенал".

– Какие есть варианты для развития карьеры Головина?

– Почему забывают о ЦСКА? Предстоят два подряд крупных турнира на уровне сборной. Нет гарантий, что он будет постоянно играть в Англии. Как нет и гарантий, что Слуцкий долго проработает в новой команде. В ЦСКА карьера развивается нормально. Головин имеет постоянное место в составе, его прогресс пока ничем не сдерживается. Он востребован, и от добра добра не ищут.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бышовец Головин ЦСКА
Сегодня, 16:13
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Так же Дзагоев и Акинфеев в свое время подумали,а зря.Глядишь сделали бы имя не только в российском футболе.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Слуцкий уже в Арсенале? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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