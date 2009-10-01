Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Йоан Молло: российская лига совсем не похожа на французскую Лигу 1

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло рассказал о своём функциональном состоянии, а также снова опроверг информацию СМИ, согласно которой он может получить паспорт России.

"Я много старался, особенно после перелома ноги. Но это футбол. Надо много работать ради небольших целей. Возможно, было немного заблуждения с моей стороны, потому что я приходил в "Зенит" с большими амбициями. Но всегда надо продолжать контролировать ситуацию и доказывать.

Могу получить русский паспорт? Это неверная информация. Просто чья-то шутка. Я уже привык к России, Санкт-Петербургу. Я начал учить русский и хочу говорить по-русски, мне это интересно. Тем более это страна многое дала мне, и я хочу показать своё уважение. Могу ли я сказать что-то по-русски? Да, я учу русский два раза в неделю, я рад говорить по-русски. Российская лига совсем не похожа на Лигу 1. В России три-четыре команды играют хорошо, три-четыре – тактически, остальные – нет. Во Франции похожая ситуация, но в России игроки более физически сильные, а во Франции – ещё и тактически", - цитирует Молло "Чемпионат.сом".
Теги: Молло Зенит
Сегодня, 16:36
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Саня1589 (Сегодня, 18:37) #
  • 0
  •  (2)

ХЗ, судя по игре в крыльях, весьма годный игрок, а в зените не играл, хотя, ему и шанса особо не дали...
Регистрация: 27.01.2017
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
у нас пид*расы

с поправкой у ВАС питарасы.. вернее у зенита

Цитата: manatee
Вот никогда не понимал логику. Неталерантные питербуржцы не терпят негров в команде, но вполне спокойно подписывают активных гомосексуалистов.

под знамена..под цвета joy


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: manatee Москва (Сегодня, 17:18) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Во Франции Геи, у нас пид*расы

Вот никогда не понимал логику. Неталерантные питербуржцы не терпят негров в команде, но вполне спокойно подписывают активных гомосексуалистов.
Регистрация: 16.08.2010
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:51) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Во Франции Геи, у нас пид*расы


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.