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Маурисио: Манчини - топ-тренер, хотел бы многому у него научиться

Полузащитник "Зенита" Жозе Маурисио рассказал, как он провёл отпуск, а также прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера петербургского клуба.

"Отпуск – это всегда хорошо. Было мало, но хорошо. Я отдыхал дома в Бразилии, в родном городе с семьёй и друзьями. В футбол не играл, даже не смотрел, как играла сборная Бразилии. Полностью отключил голову в плане футбола, потому что для меня был очень тяжёлый сезон. Я мало играл, но сейчас у нас новый тренер, и я хочу бороться за место в составе. Тяжело, конкуренции много, но я уверен в своей работе и считаю, что всё хорошо будет.

О Роберто Манчини знаю мало, но он был тренером топ-команд. Он топ-тренер, у которого высокий уровень. Сейчас мы будем работать вместе, и я хотел бы многому у него научиться, сделать большой шаг вперёд. Многие мои друзья — футболисты-иностранцы, которые работали вместе со Спаллетти, говорили, что у него много не только беговых упражнений, но и тактики, игры с мячом.

У меня два года контракта с "Зенитом", и я хочу остаться здесь. Но сейчас у команды новый тренер, новый штаб и директор. Про интерес "Ростова" ничего не слышал, мне никто не звонил оттуда. Посмотрим, как всё будет. Я хочу остаться, потому что моя семья уже привыкла и адаптировалась в Санкт-Петербурге.

В этом году мы обязательно выиграем чемпионат России. Я тут полтора года и дважды был на третьем месте. Но тоже хочу выиграть и чемпионат России, и Лигу Европы. Даст бог, в этом году мы всё выиграем", - цитирует Маурисио "Чемпионат.сом".
Теги: Маурисио Манчини Зенит
Сегодня, 17:07
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(1)
№3 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 17:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
debil он и есть дегенерат smiley
Регистрация: 20.10.2011
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:38) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Шлюхи собраны одни в Зине.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: debil (Сегодня, 17:16) #
  • -3
  •  (5)

Дегенерат бразильский впрочем как и все получающие мячом по голове .
Регистрация: 30.06.2016
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