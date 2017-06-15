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Виталий Шашков: Тихонов обозначил позиции для усиления и предложил своих кандидатов

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о трансферной работе самарской команды, главным тренером которой стал Андрей Тихонов.

"Если говорить о трансферных целях команды, то на данный момент у клуба имеется несколько вариантов. Андрей Тихонов обозначил позиции, которые нуждаются в усилении, и предложил своих кандидатов. Клуб в свою очередь рекомендует свои кандидатуры. Каждый потенциальный новичок прорабатывается руководством "Крыльев Советов" совместно с главным тренером команды. Рассматриваем предложения, приходим к общему мнению. Конкретных фамилий назвать не могу", - цитирует Шашкова "Чемпионат.сом".
Теги: Шашков Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 22:05
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