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Сергей Чепчугов: желаю ЦСКА больших побед и успехов

Новичок "Енисея" вратарь Сергей Чепчугов попрощался с ЦСКА.

"Большое спасибо руководству, тренерскому штабу, медперсоналу и всем тем, кто меня окружал в ПФК ЦСКА! Спасибо за годы, проведённые рядом с вами! Желаю ПФК ЦСКА больших побед и успехов!" — написал Чепчугов в инстаграме.
Теги: Чепчугов ЦСКА
Сегодня, 06:12
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