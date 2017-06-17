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Василий Уткин: хоть поучимся у Манчини так элегантно завязывать шарф

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал назначение на пост главного тренера "Зенита" Роберто Манчини.

"Очень интересно посмотреть на Манчини в "Зените". Никто в мире так элегантно не заматывает шарф на шее. Хоть этому поучимся у него", - цитирует Манчини "Спорт FM".
Теги: Уткин Манчини Зенит
Сегодня, 00:20
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2
(1)
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 01:13) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
это говорит тот у кого нет шеи... smiley

да уж.. у него ноги плавно перетекают в уши
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 00:39) #
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  •  (3)

это говорит тот у кого нет шеи... smiley
Регистрация: 26.04.2017
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