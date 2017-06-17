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Марко Девич покидает "Ростов"

Футбольный клуб "Ростов" и нападающий Марко Девич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

"Мы благодарим Марко за полгода, которые он провел в желто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере", - говорится на официальном сайте жёлто-синих.
Теги: Девич Ростов
Сегодня, 23:22
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