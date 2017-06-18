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Алексей Смертин: дискриминация – пласт тяжелый, но подъемный
Новоизбранный член исполкома РФС Алексей Смертин подтвердил, что будет заниматься вопросами дискриминации в новой должности.
– Что скажете по поводу вашего доизбрания в исполком РФС?
– Выражаясь игроцким языком, хочется играть в основном составе. Передавать и применять свои опыт и знания, накопленные в профессиональном футболе. Быть полезным. Какой круг моих обязанностей? Пока я стал членом исполкома. В ближайшее время поговорим с Виталием Мутко. С другой стороны, обязанности появились уже несколько месяцев назад. Это офицерство по борьбе с дискриминацией. Пласт тяжелый, но, несомненно, подъемный. Правильное боление, правильные ценности – такие вещи зачастую закладываются в раннем возрасте. Считаю, что Кубок конфедераций и чемпионат мира для нас в этом смысле не конечный пункт, а прекрасная стартовая площадка. Важно, чтобы наши игроки были примерами для подражания. Чтобы они понимали свою ответственность не только на футбольном поле, но и за его пределами. Поэтому хочется создать совет, который занимался бы в том числе этими вопросами.
"Спорт-Экспресс"
– Что скажете по поводу вашего доизбрания в исполком РФС?
– Выражаясь игроцким языком, хочется играть в основном составе. Передавать и применять свои опыт и знания, накопленные в профессиональном футболе. Быть полезным. Какой круг моих обязанностей? Пока я стал членом исполкома. В ближайшее время поговорим с Виталием Мутко. С другой стороны, обязанности появились уже несколько месяцев назад. Это офицерство по борьбе с дискриминацией. Пласт тяжелый, но, несомненно, подъемный. Правильное боление, правильные ценности – такие вещи зачастую закладываются в раннем возрасте. Считаю, что Кубок конфедераций и чемпионат мира для нас в этом смысле не конечный пункт, а прекрасная стартовая площадка. Важно, чтобы наши игроки были примерами для подражания. Чтобы они понимали свою ответственность не только на футбольном поле, но и за его пределами. Поэтому хочется создать совет, который занимался бы в том числе этими вопросами.
"Спорт-Экспресс"
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