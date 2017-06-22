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Вадим Афонин перешел в "Анжи"

Вадим Афонин стал игроком "Анжи", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано по системе "1+1".

Карьеру Афонин начал в команде "Трактор" Ташкент. Затем полузащитник выступал в составе "Рубина", "Шуртана" (Узбекистан), "Салюта" и "Оренбурга".

Футболист играл за юношескую, молодежную и национальную сборные Узбекистана.
Теги: Анжи Трансферы
Вчера, 23:28
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