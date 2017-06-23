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"Ростов" хочет арендовать Артура Юсупова, но не может платить ему полную зарплату

"Ростов" хочет взять у "Зенита" в аренду полузащитника Артура Юсупова, который сейчас находится на просмотре в донском клубе, передает "Спорт день за днем".

Отмечается, что финансовое положение клуба с трудом позволит потянуть зарплату Юсупова в размере 1,5 млн евро. В данный момент ведутся переговоры о схеме выплат.
Теги: Юсупов Ростов Зенит
Сегодня, 18:22
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13
(0)
№13 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Спасибо, не надо - усиливать соперника игроком, которому будешь платить половину зарплаты - глупо.

Не волнуйся так, Ростов в этом году не станет таким конкурентом как в прошлом
Регистрация: 20.03.2014
№12 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:47) #
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  •  (1)
online

Цитата: tiki
за символический 1 евро

Не, лучше как в славные 90-е - за два комбайна.
Регистрация: 12.11.2007
№11 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:21) #
  • -1
  •  (1)
online

Скоро "Ростов" возьмёт всех.
Регистрация: 30.08.2008
№10 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:50) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо, не надо - усиливать соперника игроком, которому будешь платить половину зарплаты - глупо.
Регистрация: 19.03.2010
№9 Написал: михалыч_71 (Сегодня, 18:43) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: tiki
я то понимаю, что везде в управлении деньги любят считать, но такого игрока можно отдать и без аренды, а за символический 1 евро

1000% Плюсую!
Регистрация: 12.06.2017
№8 Написал: Долго (Сегодня, 18:42) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SLAYER
Из-за Юсупова сливать Зениту ?!

У вас полкоманды ушло. За Юсупова, за Новосельцева...


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№7 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 18:38) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Долго
Зина еще до чемпа кабинетит очки... С Тосно договорились, теперь Ростов склоняют. А ведь все равно не поможет - в этом сезоне 24 договорных матча не помогли...

Херню не неси ! Из-за Юсупова сливать Зениту ?! flushed Только Барсе за Месси ! stuck_out_tongue_closed_eyes Да и не будет его в Ростове .
Регистрация: 28.05.2017
№6 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:36) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Денег нет а "вы держитесь""..
Регистрация: 18.03.2012
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:32) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
проблема прям? joy зенит все оплатит ..первый раз чтоль


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Долго (Сегодня, 18:31) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зина еще до чемпа кабинетит очки... С Тосно договорились, теперь Ростов склоняют. А ведь все равно не поможет - в этом сезоне 24 договорных матча не помогли...


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:27) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
синит заплатит, делов - то...
Спаллетти вообще больше года получал з.п . после увольнения laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
я то понимаю, что везде в управлении деньги любят считать, но такого игрока можно отдать и без аренды, а за символический 1 евро


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 18:26) #
  • -8
  •  (12)

зенит все возьмет на себя,клуб то совсем не убыточный smile Вы же легли под них чтобы ведомость им разгрузить,а теперь побирушек включаете


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
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