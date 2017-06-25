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Игорь Лебедев: англичане в очередной раз пытаются оказать давление на Россию

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировали появившуюся в английском издании Daily Mail информацию о том, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

"Предпринимается очередная попытка оказать давление на Россию перед чемпионатом мира, который пройдёт у нас в 2018 году. Англичане проиграли право проведения турнира. Они ведь претендовали на то, чтобы принять чемпионат, но выбор был сделан в пользу России. К тому же политическая ситуация в мире настроена против нас. А спорт является одним из главных оружием давления.

Это будет продолжаться до тех пор, пока провокаторов не посадят за решётку. Правильный ответ на все обвинения – допинг-пробы у российских футболистов взяты, и они дали отрицательный результат, что подтвердило ФИФА", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев
Сегодня, 19:12
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(1)
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: петя365
Дебил даже не прочитал, что ФИФА подтвердил чистые пробы на КК, а не на ЧМ 2014

ты странный..
сейчас отбирают медали у наших олимпийцев за пробы с олимпиад десятилетней давности. А тут всего-то три года с ЧМ14..


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Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 19:32) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да не оказать давление.А просто до сих пор не могут успокоится что мы у них Чемпионат мира отобрали.Вот и визжат как брошенные базарные бабы.
Регистрация: 15.06.2016
№1 Написал: петя365 (Сегодня, 19:30) #
  • -3
  •  (3)
online

Дебил даже не прочитал, что ФИФА подтвердил чистые пробы на КК, а не на ЧМ 2014
Регистрация: 7.05.2017
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