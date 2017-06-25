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Игорь Лебедев: англичане в очередной раз пытаются оказать давление на Россию
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировали появившуюся в английском издании Daily Mail информацию о том, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
"Предпринимается очередная попытка оказать давление на Россию перед чемпионатом мира, который пройдёт у нас в 2018 году. Англичане проиграли право проведения турнира. Они ведь претендовали на то, чтобы принять чемпионат, но выбор был сделан в пользу России. К тому же политическая ситуация в мире настроена против нас. А спорт является одним из главных оружием давления.
Это будет продолжаться до тех пор, пока провокаторов не посадят за решётку. Правильный ответ на все обвинения – допинг-пробы у российских футболистов взяты, и они дали отрицательный результат, что подтвердило ФИФА", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
"Предпринимается очередная попытка оказать давление на Россию перед чемпионатом мира, который пройдёт у нас в 2018 году. Англичане проиграли право проведения турнира. Они ведь претендовали на то, чтобы принять чемпионат, но выбор был сделан в пользу России. К тому же политическая ситуация в мире настроена против нас. А спорт является одним из главных оружием давления.
Это будет продолжаться до тех пор, пока провокаторов не посадят за решётку. Правильный ответ на все обвинения – допинг-пробы у российских футболистов взяты, и они дали отрицательный результат, что подтвердило ФИФА", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
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