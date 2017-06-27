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"Анжи" подписал Владимира Полуяхтова

Владелец "Анжи" Осман Кадиев рассказал, что махачкалинский клуб подписал контракт с защитником "Оренбурга" Владимиром Полуяхтовым на один год с возможностью продления еще на сезон.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 25 матчей в премьер-лиге, отметившись двумя забитыми мячами, дважды выходил на поле в Кубке России, и еще два раза – в стыковых играх за право остаться в высшем дивизионе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Полуяхтов Анжи Трансферы Оренбург
Вчера, 23:10
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