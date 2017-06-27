"Анжи" подписал Владимира Полуяхтова

Владелец "Анжи" Осман Кадиев рассказал, что махачкалинский клуб подписал контракт с защитником "Оренбурга" Владимиром Полуяхтовым на один год с возможностью продления еще на сезон.В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 25 матчей в премьер-лиге, отметившись двумя забитыми мячами, дважды выходил на поле в Кубке России, и еще два раза – в стыковых играх за право остаться в высшем дивизионе.