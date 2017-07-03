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Вячеслав Колосков: теоретически Марадона может принести пользу России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что легендарный футболист Диего Марадона может принести пользу России в качестве посла домашнего чемпионата мира 2018 года.

"У нас уже кто только не получал российское гражданство – актеры, бойцы смешанного и не смешанного стиля. А футболисты только играющие получали. Ну, будет теперь завершивший карьеру. Чисто теоретически Марадона может принести пользу России.

Ему уделили большое внимание и СМИ, и зрители в Санкт-Петербурге в течение нескольких дней, даже КХЛ. В качестве посла КХЛ, РФС, а может даже чемпионата мира, он может принести пользу. Только вот будет ли он всем этим заниматься - вопрос. Лично у меня большие сомнения", - цитирует Колоскова "Спорт-Экспресс".
Теги: Колосков Марадона
Сегодня, 19:43
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№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 20:01) #
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Вот нафига итальянского наркомана в идола Российского футбола превращать. Совсем уже что ли никаких нравственных тормозов нет. не иначе наркотрафик пробивать приехал аргентинец.Взять его надо на особый контроль и собаками обнюхивать каждые полчаса и не теоретически, а практически.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как всегда вместо того чтобы работать занимаются пиаром.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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