Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:45
Мехмета Шолля отстранили от работы на КК-2017 за отказ обсуждать проблему допинга в России (7)
Мехмета Шолля отстранили от работы на КК-2017 за отказ обсуждать проблему допинга в России (7)
11:52
Виктор Гончаренко: не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех болячек (видео) (3)
Виктор Гончаренко: не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех болячек (видео) (3)
10:59
Александр Егоров: это мой шанс показать, что я могу быть не только арбитром, но и хорошим чиновником (4)
Александр Егоров: это мой шанс показать, что я могу быть не только арбитром, но и хорошим чиновником (4)
Леонид Федун: с введением видеоповторов футбол станет намного чище
Владелец "Спартака" Леонид Федун? отметил, что после Кубка конфедераций-2017 поменял свое мнение о видеоповторах.
"С помощью повторов спорные случаи будут практически исключены, просто пока арбитры не привыкли пользоваться повтором. Всякие лжепадения, подленькие удары исподтишка и вызванные ими ошибки арбитров если не исчезнут, то их количество сократится до минимума. Поэтому я всячески за. Думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Думаю, после 2018-го года будут рекомендации по введению видеоповторов. В целом же с введением видеоповторов футбол станет намного чище", – цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
"С помощью повторов спорные случаи будут практически исключены, просто пока арбитры не привыкли пользоваться повтором. Всякие лжепадения, подленькие удары исподтишка и вызванные ими ошибки арбитров если не исчезнут, то их количество сократится до минимума. Поэтому я всячески за. Думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Думаю, после 2018-го года будут рекомендации по введению видеоповторов. В целом же с введением видеоповторов футбол станет намного чище", – цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.