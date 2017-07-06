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Леонид Федун: с введением видеоповторов футбол станет намного чище

Владелец "Спартака" Леонид Федун? отметил, что после Кубка конфедераций-2017 поменял свое мнение о видеоповторах.

"С помощью повторов спорные случаи будут практически исключены, просто пока арбитры не привыкли пользоваться повтором. Всякие лжепадения, подленькие удары исподтишка и вызванные ими ошибки арбитров если не исчезнут, то их количество сократится до минимума. Поэтому я всячески за. Думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Думаю, после 2018-го года будут рекомендации по введению видеоповторов. В целом же с введением видеоповторов футбол станет намного чище", – цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 17:20
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№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Не неси ахинею, все правильно, видеоповторы это уже настоящее cовременного футбола

настоящее, которое опробовали на паре матчей, и уже со скандалом?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Всякие лжепадения, подленькие удары исподтишка и вызванные ими ошибки арбитров если не исчезнут, то их количество сократится до минимума. Поэтому я всячески за.

Врет и не краснеет. Благодаря этому всему, никчемный спартак получил (не заработал) медали.
Или Лёня уже проплатил, какие моменты будут считаться спорными? Всяко, каждую свиную игру рукой просматривать не станут - эфир матча вырастет минут до девятисот.
Регистрация: 13.08.2015
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Ну-ну, вводите. Через сезон-два начнется такой писдец, что сами и отмените.

Не неси ахинею, все правильно, видеоповторы это уже настоящее cовременного футбола и справедливости с ними гораздо больше.
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Лидер (Сегодня, 17:35) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Врядли. Повторы-то будут смотреть те же Иванов с Карасевым


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:29) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну-ну, вводите. Через сезон-два начнется такой писдец, что сами и отмените.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Питерская тусовка будет против...
Регистрация: 2.08.2013
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