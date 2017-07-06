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Станислав Черчесов перекрестился, выйдя на газон новых "Лужников"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил церемонию объявления маршрута Кубка мира по городам России, которая проходит в "Лужниках", сообщает "Спорт-Экспресс".

Перед началом мероприятия он вышел на газон обновленного стадиона и трижды перекрестился, а затем показал вверх большой палец.
Теги: Черчесов
Сегодня, 19:31
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(1)
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:00) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Перед началом мероприятия он вышел на газон обновленного стадиона и трижды перекрестился, а затем показал вверх большой палец.

а с неба глянул Лик Божий и приставил к верхней губе ладонь...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Trucha (Сегодня, 19:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Перед началом мероприятия он вышел на газон обновленного стадиона и трижды перекрестился, а затем показал вверх большой палец.
то ли ещё будет smile
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 19:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Заголовок убийственный!!!! joy
Регистрация: 30.07.2014
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