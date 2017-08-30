Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Рамзан Кадыров: блокаду Ленинграда прорывали сотни жителей Чечни

Почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров ответил болельщикам "Зенит", которые ранее в социальных сетях обсуждали, как губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко скандировал лозунг "Ахмат - сила".

"Совсем недавно мы принимали дорогого гостя - губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Во время небольшого отдыха на озере сделали короткую запись, на которой вместе произносим лозунг "Ахмат - сила!". Последовали провокационные публикации о том, что губернатор якобы болеет за наш РФК "Ахмат", а не "Зенит". Поясняю тем, кто не знает, что лозунг "Ахмат - сила" появился задолго до того, как нашей команде дали это имя! "Ахмат" - общее название социального, экономического, политического, молодежного и спортивного движения.

Нашим друзьям из Петербурга хочу напомнить, что блокаду Ленинграда прорывали сотни жителей Чечни. Мы как большой праздник отмечаем день снятия блокады. В Грозном есть улицы Ленинградская и Санкт-Петербургская. Мы признательны Петербургу за увековечивание имени Ахмат-Хаджи (Кадырова). Еще раз говорю, спорт должен сближать нас!

Ахмат - это символ, это имя великого Ахмат-Хаджи Кадырова, первого президента ЧР, Героя России, человека, который возглавил борьбу с врагами России - террористами, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным спас страну от международного террора и развала.

Тысячи политиков и спортсменов во всем мире произносят с гордостью лозунг "Ахмат - Сила!". Нас всех в родном отечестве объединяет то, что мы граждане России! А любовь к той или иной команде не должна разъединять. Я не стесняюсь говорить, что "Зенит", ЦСКА или "Рубин" - сила! Мы болеем, когда российские клубы выступают в Европе! Это должно кому-то не нравиться в Чечне? К сожалению, иногда под видом любви к футболу скрываются явно националистические группы. А спорт должен служить миру и единству народов" - написал Кадыров в Инстаграме.
Теги: Кадыров
Сегодня, 17:03
Напечатать
11
(8)
№11 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
в свое время его папаша орал что русским надо делать джихад,так и этот черт пистит того чего на самом деле не было фактически,практически были но в единичном числе
Регистрация: 3.02.2011
№10 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: перс
С какой стороны?


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (1)
online

Когда все великие исчезнут, можно простым смертным в глаза глядеть друг другу, не боясь получить по каске.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
А делать это они могли ТОЛЬКО в составе СОВЕТСКИХ войск!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№7 Написал: Amjag Amjgja (Сегодня, 18:45) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Сэт
Если надо доказывать свою состоятельность и заслугу в победе в ВОВ, то мягко говоря что-то тут не так.
Это как у хохлов, которые на каждом углу орут про великую нацию, достижения и ПРИЧАСТНОСТЬ ко всему что можно.
Причастные молчат.Потому что им доказывать ничего не надо. И так все всё понимают.

А вот это поведение подростковое. "И я ! И я там был! Я тоже видел! Я тоже участвовал!".


P.S. Лучше бы усмирил своих абреков в российских городах, а не орал о национализме как обиженный.
Хотя по-хорошему - это русский народ должен показать кто здесь хозяин. И не обращать внимание на эти телодвижения.

К сожалению сейчас в России очень много таких пе диков как ты, которые даже себя защитить не могут...и да ты много говна льёшь на ЦСКА и руководство..которое почти 20 лет нас радует чемпионства и медалями, смени клуб..не позорь ЦСКА, и фото поменяй, отвечаю выглядишь как Гомик зубастый
Регистрация: 30.08.2017
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:05) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
А зачем вью этого человека здесь?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:54) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не в курсе, а вот про чеченскую дивизию СС наслышан
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 17:30) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Если надо доказывать свою состоятельность и заслугу в победе в ВОВ, то мягко говоря что-то тут не так.
Это как у хохлов, которые на каждом углу орут про великую нацию, достижения и ПРИЧАСТНОСТЬ ко всему что можно.
Причастные молчат.Потому что им доказывать ничего не надо. И так все всё понимают.

А вот это поведение подростковое. "И я ! И я там был! Я тоже видел! Я тоже участвовал!".


P.S. Лучше бы усмирил своих абреков в российских городах, а не орал о национализме как обиженный.
Хотя по-хорошему - это русский народ должен показать кто здесь хозяин. И не обращать внимание на эти телодвижения.


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:27) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Перевожу: Мягко бородой щекоча, подводит к .... надо бомжам по тихому отдаться в ответке и все пучком, друзья мур мур, уйди пративный и все такое
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 17:06) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
grimacing мда


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 17:06) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Ростов»
С какой стороны?
Регистрация: 9.11.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.