Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Сергей Фурсенко: "Зенит" расторг контракт с Молло
"Зенит" расторг контракт с французским полузащитником Йоаном Молло по обоюдному согласию сторон, сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.
"Мы с ним расторгли контракт по обоюдному согласию на определенных условиях, которые конфиденциальны", - цитирует Фурсенко ТАСС.
"Мы с ним расторгли контракт по обоюдному согласию на определенных условиях, которые конфиденциальны", - цитирует Фурсенко ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.