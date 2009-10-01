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Сергей Фурсенко: "Зенит" расторг контракт с Молло

"Зенит" расторг контракт с французским полузащитником Йоаном Молло по обоюдному согласию сторон, сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.

"Мы с ним расторгли контракт по обоюдному согласию на определенных условиях, которые конфиденциальны", - цитирует Фурсенко ТАСС.
Теги: Молло Фурсенко Зенит
Сегодня, 18:18
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13
(2)
№13 Написал: следующий (Сегодня, 19:03) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: tfu
зачем его брали вообще?

тебе же ответили

Цитата: Valar
те же Крылья в РФПЛ играли бы

это же политика Зенита, ослаблять другие команды.
Регистрация: 14.12.2012
№12 Написал: перевод (Сегодня, 19:02) #
  • 0
  •  (0)
online

В итоге сколько их- кроме Молло,Кержаков,Ломбертс,Дани,
Жулиано,Эрнани,Мак,Цалагов,Юс
упов,Джоржджевич,скорее всего Нету,Новосельцев,кого пропустил нуДзюба может кто еще
Регистрация: 21.10.2016
№11 Написал: SVN (Сегодня, 18:55) #
  • -1
  •  (1)
online

а ведь Молло больше подходит под игру Зенита чем Дзюба.
Регистрация: 22.10.2016
№10 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:48) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Valar
а многим командам ещё пригодился бы

Он теперь свободный агент. Может переходить, куда захочет, после закрытия окна.
Регистрация: 22.09.2009
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:42) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
опять спартаковские селекционеры тупят? налетайте, всё равно больше ничего не будет!

Буде,будет... sob


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:36) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
опять спартаковские селекционеры тупят? налетайте, всё равно больше ничего не будет!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 18:32) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Поматросили и бросили....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: Valar (Сегодня, 18:31) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Поматросили и бросили... а многим командам ещё пригодился бы, те же Крылья в РФПЛ играли бы


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:28) #
  • +1
  •  (1)
online

Моллодцы!
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:25) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фигня, он же за 500 тыщ всего достался))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: SVN (Сегодня, 18:24) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: tfu
зачем его брали вообще? хороший же игрок....

а за сколько покупали?
Регистрация: 22.10.2016
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:22) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
витька суходрищев расстроится, любимчика убрали
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:21) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
зачем его брали вообще? хороший же игрок....


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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