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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Антон Митрюшкин: в ближайшее время в Россию точно не вернусь
Голкипер молодёжной сборной России и швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин заявил, что в ближайшее время не собирается возвращаться в российский чемпионат.
«В Швейцарии я чувствую, как прибавляю от матча к матчу. За один сезон отыграл 53 игры – это хороший опыт. В Россию в ближайшее время 100% не вернусь. Хочу продолжить получать практику и строить карьеру в Европе", — подчеркнул 21-летний страж ворот, которого спросили, следит ли он за «Спартаком».
«За «Спартаком» слежу, но ничего о смене Реброва на Селихова сказать не могу, потому что нахожусь не в команде.
Хочу ли играть в основной сборной? Солидарен с Черчесовым, если нет возможности получать практику в основной сборной, лучше получать её в «молодёжке». Буду работать, стараться, доказывать на поле, чтобы на меня могли рассчитывать в основной сборной, — передаёт слова Митрюшкина «Чемпионат».
«В Швейцарии я чувствую, как прибавляю от матча к матчу. За один сезон отыграл 53 игры – это хороший опыт. В Россию в ближайшее время 100% не вернусь. Хочу продолжить получать практику и строить карьеру в Европе", — подчеркнул 21-летний страж ворот, которого спросили, следит ли он за «Спартаком».
«За «Спартаком» слежу, но ничего о смене Реброва на Селихова сказать не могу, потому что нахожусь не в команде.
Хочу ли играть в основной сборной? Солидарен с Черчесовым, если нет возможности получать практику в основной сборной, лучше получать её в «молодёжке». Буду работать, стараться, доказывать на поле, чтобы на меня могли рассчитывать в основной сборной, — передаёт слова Митрюшкина «Чемпионат».
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