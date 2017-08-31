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Антон Митрюшкин: в ближайшее время в Россию точно не вернусь

Голкипер молодёжной сборной России и швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин заявил, что в ближайшее время не собирается возвращаться в российский чемпионат.

«В Швейцарии я чувствую, как прибавляю от матча к матчу. За один сезон отыграл 53 игры – это хороший опыт. В Россию в ближайшее время 100% не вернусь. Хочу продолжить получать практику и строить карьеру в Европе", — подчеркнул 21-летний страж ворот, которого спросили, следит ли он за «Спартаком».

«За «Спартаком» слежу, но ничего о смене Реброва на Селихова сказать не могу, потому что нахожусь не в команде.

Хочу ли играть в основной сборной? Солидарен с Черчесовым, если нет возможности получать практику в основной сборной, лучше получать её в «молодёжке». Буду работать, стараться, доказывать на поле, чтобы на меня могли рассчитывать в основной сборной, — передаёт слова Митрюшкина «Чемпионат».
Теги: Митрюшкин Сборная России Сьон
Сегодня, 22:22
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(2)
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
...подчеркнул 21-летний страж ворот, которого спросили, следит ли он за «Спартаком
21-летний....сученок, тебя не то, что в России не ждут , и в армию не возьмут по статье...инвалидность....

У тебя что с головой? Обострение что ли?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:31) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
...подчеркнул 21-летний страж ворот, которого спросили, следит ли он за «Спартаком
21-летний....сученок, тебя не то, что в России не ждут , и в армию не возьмут по статье...инвалидность....
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Антошка - не дурачишка
Регистрация: 19.04.2017
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