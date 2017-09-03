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Юрий Калитвинцев: мы провели очень хорошую тренировку

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против сборной России (0:3).

"Мы провели очень хорошую тренировку повышенной ответственности. Эту игру мы рассматривали как подготовку к возобновлению чемпионата. Это была игра-тест, особенно в психологическом плане. Психология на сегодняшний день играет большую роль – надо играть не против фамилий, тем более, сегодня ребята-кандидаты, заслужившие попасть в сборную, мотивированы, но это такие же ребята. У наших игроков была возможность проявить себя так, чтобы самим стать кандидатами", - цитирует Калитвинцева "Р-Спорт".
Теги: Калитвинцев Динамо Сборная России
Сегодня, 20:15
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