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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Юрий Калитвинцев: мы провели очень хорошую тренировку
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против сборной России (0:3).
"Мы провели очень хорошую тренировку повышенной ответственности. Эту игру мы рассматривали как подготовку к возобновлению чемпионата. Это была игра-тест, особенно в психологическом плане. Психология на сегодняшний день играет большую роль – надо играть не против фамилий, тем более, сегодня ребята-кандидаты, заслужившие попасть в сборную, мотивированы, но это такие же ребята. У наших игроков была возможность проявить себя так, чтобы самим стать кандидатами", - цитирует Калитвинцева "Р-Спорт".
"Мы провели очень хорошую тренировку повышенной ответственности. Эту игру мы рассматривали как подготовку к возобновлению чемпионата. Это была игра-тест, особенно в психологическом плане. Психология на сегодняшний день играет большую роль – надо играть не против фамилий, тем более, сегодня ребята-кандидаты, заслужившие попасть в сборную, мотивированы, но это такие же ребята. У наших игроков была возможность проявить себя так, чтобы самим стать кандидатами", - цитирует Калитвинцева "Р-Спорт".
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