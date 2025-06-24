«ЦСКА не понимает его стоимость, на мой взгляд. Любой клуб, который придет, услышит 30-35 млн евро. Нет четкого понимания по трансферной стоимости. Останется ли он в ЦСКА на следующий сезон? Я не знаю, будет ли готов какой-нибудь клуб дать больше 15 млн евро», - сказал Мовсесьян в «Коммент.Шоу».
Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» хочет приобрести 19-летнего полузащитника.
Контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 7,7 млн евро.
В минувшем сезоне 19-летний футболист принял участие в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забив четыре гола. Также на счету Кисляка одна результативная передача.
Мовсесьян: не знаю, будет ли готов какой-нибудь клуб заплатить больше 15 млн евро за Кисляка
Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о трансферной стоимости полузащитника армейцев Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА