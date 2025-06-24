Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Волгарь
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен

Клубный чемпионат мира

Новости
Интер Майами
2 - 2 2 2
ПалмейрасЗавершен
Порту
4 - 4 4 4
Аль-АхлиЗавершен
Окленд Сити
22:00
Бока ХуниорсНе начат
Бенфика
22:00
БаварияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
УфаЗавершен

Мовсесьян: не знаю, будет ли готов какой-нибудь клуб заплатить больше 15 млн евро за Кисляка

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о трансферной стоимости полузащитника армейцев Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА
«ЦСКА не понимает его стоимость, на мой взгляд. Любой клуб, который придет, услышит 30-35 млн евро. Нет четкого понимания по трансферной стоимости. Останется ли он в ЦСКА на следующий сезон? Я не знаю, будет ли готов какой-нибудь клуб дать больше 15 млн евро», - сказал Мовсесьян в «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» хочет приобрести 19-летнего полузащитника.

Контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 7,7 млн евро.

В минувшем сезоне 19-летний футболист принял участие в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забив четыре гола. Также на счету Кисляка одна результативная передача.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится