Кирилл Панченко: "Динамо" хотело обыграть сборную

Нападающий сборной России Кирилл Панченко прокомментировал победу национальной команды в матче против "Динамо" (3:0).- Конечно, для меня этот матч не был рядовым. Игра выдалась хорошей, праздник футбола состоялся. "Динамо" хотело обыграть сборную.– Сделал это по своей инициативе. Я, в первую очередь, игрок "Динамо", и мы всегда благодарим болельщиков после матчей. Фанаты сегодня были молодцы.