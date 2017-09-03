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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Самый странный матч сборной России (12)
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В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Кирилл Панченко: "Динамо" хотело обыграть сборную
Нападающий сборной России Кирилл Панченко прокомментировал победу национальной команды в матче против "Динамо" (3:0).
- Конечно, для меня этот матч не был рядовым. Игра выдалась хорошей, праздник футбола состоялся. "Динамо" хотело обыграть сборную.
– Почему решили подойти к трибуне фанатов "Динамо" после матча?
– Сделал это по своей инициативе. Я, в первую очередь, игрок "Динамо", и мы всегда благодарим болельщиков после матчей. Фанаты сегодня были молодцы.
"Спорт-Экспресс"
- Конечно, для меня этот матч не был рядовым. Игра выдалась хорошей, праздник футбола состоялся. "Динамо" хотело обыграть сборную.
– Почему решили подойти к трибуне фанатов "Динамо" после матча?
– Сделал это по своей инициативе. Я, в первую очередь, игрок "Динамо", и мы всегда благодарим болельщиков после матчей. Фанаты сегодня были молодцы.
"Спорт-Экспресс"
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