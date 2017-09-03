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Кирилл Панченко: "Динамо" хотело обыграть сборную

Нападающий сборной России Кирилл Панченко прокомментировал победу национальной команды в матче против "Динамо" (3:0).

- Конечно, для меня этот матч не был рядовым. Игра выдалась хорошей, праздник футбола состоялся. "Динамо" хотело обыграть сборную.

– Почему решили подойти к трибуне фанатов "Динамо" после матча?

– Сделал это по своей инициативе. Я, в первую очередь, игрок "Динамо", и мы всегда благодарим болельщиков после матчей. Фанаты сегодня были молодцы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Панченко Динамо Сборная России
Сегодня, 22:44
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