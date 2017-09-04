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Маурисио: "Спартак" меня не хочет

Защитник "Лацио" Маурисио, вылетевший в Москву, сообщил, что не вернётся в "Спартак". В прошлом сезоне бразилец выступал за столичный клуб на правах аренды.

– Маурисио, вы возвращаетесь в "Спартак"?

– "Спартак" меня не хочет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Маурисио Спартак
Сегодня, 23:15
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