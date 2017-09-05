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Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин убежден, что представители Международной федерации футбола останутся довольны ходом подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира.

"В Екатеринбург мы вернемся довольно скоро большой делегацией в рамках инспекционного визита ФИФА 27 сентября. Мы убеждены, что после этого визита представители ФИФА тоже останутся довольны.

Сегодняшний визит действительно был коротким, но мы успели посмотреть несколько объектов - сам стадион, тренировочную площадку "Калининец". В целом оргкомитет может выразить высокую степень удовлетворенности готовностью Екатеринбурга. Есть уверенность, что город находится в завершающей стадии подготовки к чемпионату мира", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Сегодня, 18:08
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