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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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18:08
Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
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Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин убежден, что представители Международной федерации футбола останутся довольны ходом подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира.
"В Екатеринбург мы вернемся довольно скоро большой делегацией в рамках инспекционного визита ФИФА 27 сентября. Мы убеждены, что после этого визита представители ФИФА тоже останутся довольны.
Сегодняшний визит действительно был коротким, но мы успели посмотреть несколько объектов - сам стадион, тренировочную площадку "Калининец". В целом оргкомитет может выразить высокую степень удовлетворенности готовностью Екатеринбурга. Есть уверенность, что город находится в завершающей стадии подготовки к чемпионату мира", - цитирует Сорокина ТАСС.
"В Екатеринбург мы вернемся довольно скоро большой делегацией в рамках инспекционного визита ФИФА 27 сентября. Мы убеждены, что после этого визита представители ФИФА тоже останутся довольны.
Сегодняшний визит действительно был коротким, но мы успели посмотреть несколько объектов - сам стадион, тренировочную площадку "Калининец". В целом оргкомитет может выразить высокую степень удовлетворенности готовностью Екатеринбурга. Есть уверенность, что город находится в завершающей стадии подготовки к чемпионату мира", - цитирует Сорокина ТАСС.
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